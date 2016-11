Copa Amazônia de Vôlei conta com presença de jogador que desbancou campeões olímpicos

A segunda edição da Copa Amazônia de Vôlei iniciou nesta segunda-feira (21), na Arena Amadeu Teixeira, localizada em Flores, Zona Centro-Sul, e segue até a próxima sexta-feira (25). Na estreia, uma presença que ganhou os holofotes da mídia esportiva nos últimos tempos chamou a atenção por estar em Manaus: trata-se do jogador Averaldo Pereira, que disputa o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia e que ao lado do seu parceiro, Léo Vieira, fez os campeões olímpicos Alison e Bruno sofrerem a primeira derrota após a Rio 2016 – parciais de 18/21 e 16/21 – no mês de setembro.

“É muito gratificante vencer uma dupla como essa, que não é apenas campeã olímpica, mas que vence todos os torneios que participa. Estudamos bastante para enfrentá-los e acabou que a gente foi melhor que eles no dia”, disse Averaldo.

Em Manaus defendendo o Tocantins – que ganhou do Amapá ontem por 3 sets a 1, sendo 25/18, 29/27, 25/13, 33/31 – Averaldo mostrou raça em quadra e ajudou bastante a equipe na conquista da primeira rodada. O jogador confessa que sua ‘praia’ mesmo é a ‘areia’, mas que fez questão de vir a terrinha baré para somar experiência com os mais novos da equipe.

“Eu sou federado pelo Tocantins, mas moro em Brasília há mais de sete anos. Fui convidado pelo Ricardo Abalem (presidente da Federação Tocatinense de Vôlei) para jogar pelo estado e como eu estava no intervalo do Brasileiro, fiz questão de vir. O meu propósito na equipe de Tocantins era de fazer parte da comissão técnica, de conversar, aconselhar, orientar, mas no terceiro set eu precisei entrar para acalmar a equipe e graças a Deus deu certo”, confessou o atleta.

Depois de Manaus, onde está apostando que vai levar o título, ele volta a atuar pelo Brasileiro no meio do mês de dezembro, em Florianópolis. “É sempre bom voltar a Manaus, pois é um povo receptivo e eu tenho muitos amigos aqui, que inclusive já viraram família. Sei que o atual título da Copa é do Amazonas, mas minha vinda tem o objetivo de levar o título 2016 para um pouquinho longe daqui”, destacou o simpático jogador.

A Copa

A II Copa Amazônia é chancelada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Vôlei (FAV). Disputam a segunda edição do evento os seguintes times: Amapá, Amazonas, Tocantins, Acre, Roraima e Pará.

A fase de grupos vai até quarta-feira (23), na quinta acontecem as semifinais e a final é na sexta-feira, dia 25. Todos os dias são compostos de dois jogos. O primeiro sempre iniciando às 17h e o segundo às 19h (com ressalta para a disputa de 5º e 6º lugar, no dia 24, que terá mais um jogo no dia, logo cedo, às 15h).

