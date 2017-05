Copa Amazônia de Natação será realizada nesta sexta e sábado

Dois dias de muitas braçadas e fôlego em jogo. Assim vai ser a Copa Amazônia – Troféu Leônidas Marques, que acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 19 e 20, no Parque Aquático do Clube do Trabalhador do Amazonas/Sesi, localizado no Coroado. A expectativa da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada) é que 222 atletas compareçam no evento que é seletiva para a seleção amazonense.

A solenidade de abertura da Copa está marcada para sexta-feira (19), a partir das 8h45, e as competições serão realizadas em etapas, nos dias 19 e 20 de maio, a partir das 9h, com intervalo às 13h, e retomada às 14h30.

De acordo com o presidente da Fada, Victor Hugo Lopes Façanha, o torneio está dividido em quatro categorias – Infantil I e II, Juvenil I e II, Junior I e II e Sênior – e vai envolver 21 clubes, sendo do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima. As disputas vão apresentar os principais nomes da temporada, uma vez que a seleção amazonense será credenciada para disputar o Norte-Nordeste, que acontece no mês de junho, em Recife/PE.

“Nós temos grandes nomes no Amazonas. Na categoria feminina, por exemplo, pelo La Salle, tem a Stephany Rodrigues (categoria Junior I); além da Elisa Maia (Juvenil II) e Nely Quintino (Infantil II). Pela masculina, teremos pelo La Salle o Leonardo Brasil (categoria Junior II); pela Aquática Amazonas, Felipe Andrade (Juvenil I); e pelo Olímpico o Ederson Maia (Junior II), entre outros grandes competidores. Será maravilhoso ter tanta gente boa e isso vai se refletir na torcida e na qualidade da competição”, comentou.

Ainda segundo Botinho, a Copa Amazônia – Troféu Leônidas Marques é uma das principais competições do calendário local. Isso porque, o evento também conta pontos para aqueles que pretendem ir à Copa Pacífico e fazer parte da seleção brasileira.

“O nível técnico dos nadadores é muito alto e tenho certeza que vamos formar uma boa equipe para o Norte e Nordeste. Além disso, os nadadores vão dar o seu melhor, pois tanto a Copa Amazônia quanto o Norte e Nordeste são seletivas para a Copa Pacífico, que é uma competição internacional e que tem status de seleção brasileira e abre muitas portas”, disse o titular.

Com informações da assessoria