Cooperativas oferecem exames médicos, emissão de documentos e serviços gratuitos na Arena da Amazônia

As cooperativas amazonenses vão celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo de maneira especial: neste sábado (1º) a Arena da Amazônia será palco de prestação de serviços gratuitos à população, como consultas e exames médicos, emissão de documentos, ações de beleza e outras atividades. A ação social faz parte da programação do “Dia de Cooperar”, também conhecido como “Dia C”, evento realizado em Manaus pelo Sistema OCB/AM (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas).

Cerca de 20 cooperativas e 700 voluntários participarão do evento, com o objetivo de atender pelo menos 15 mil pessoas. A programação começa a partir das 8h, com fechamento dos portões às 14h. A entrada do público será feita através da Av. Constantino Nery, Flores.

Entre os mais de 60 serviços oferecidos, estão, na área de saúde, ações como aferição de pressão arterial, consultas com clínico geral e especialidades como oftalmologista, fonoaudiólogo e gastroenterologista, além de exames de DSTs e ultrassonografias.

Primeira e segunda vias de carteira de trabalho e credenciais especiais para estacionamento serão os tipos de documentos emitidos no evento. Além disso, o público poderá participar de oficinas de artesanato, planejamento financeiro e elaboração de currículo, assessoria jurídica e serviços de beleza como corte de cabelo e manicure.

A meta é somar voluntários para beneficiar mais pessoas, conforme explica o presidente do Sistema OCB/AM, José Merched Chaar. “As cooperativas estão preocupadas com o legado que vão deixar para as próximas gerações, e é com este programa que podem oferecer voluntariamente sua contribuição para as comunidades em que estão inseridas, através da promoção de iniciativas que beneficiam milhares de pessoas em todo o país”, afirma.

O presidente também destaca que é a oportunidade do grande público conhecer a Arena da Amazônia, um dos principais cartões-postais da cidade, e ter acesso a ações realizadas por profissionais habilitados.

Corrida

Além das ações sociais na Arena, o Dia C também conta com a programação paralela da 3ª Corrida da Cooperação do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, a partir das 17h. As provas acontecerão em duas modalidades, criança e adulto, com 4,5 km de percurso. É possível se inscrever até o dia 30 de junho, procurando o setor de Eventos da Vila Olímpica, das 8h às 17h. A taxa é a doação de cinco quilos de alimentos não-perecíveis, que serão oferecidos a instituições filantrópicas da cidade.

Dia C

O Dia de Cooperar é uma ação anual que acontece simultaneamente em todos os estados brasileiros, sempre no primeiro sábado de julho, quando se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. O projeto se iniciou em 2009, em Minas Gerais, e é realizado em Manaus desde 2013.

Em 2016, em nível nacional, 1.278 cooperativas desenvolveram 1.180 projetos, com a mobilização de mais de 86 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 777 cidades espalhadas por todos os estados e no Distrito Federal. Este ano, a meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas através de projetos contínuos.

