Convocados em Processo Seletivo têm até dia 20 para comparecer à Semed

A 5ª chamada do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2016 foi publicada nesta quinta-feira (2). A lista completa com o nome dos 84 convocados pode ser acessada no caderno 1 do Diário Oficial do Município (DOM), N° 4075.

Os convocados devem comparecer a partir da próxima segunda-feira (6), até o dia 20 de março, das 8h às 12h, na sala 113, da Comissão de Investidura da Semed, à Avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 2549, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Na quarta chamada, feita em janeiro deste ano, foram convocados 284 candidatos, dos quais 84 não atendiam aos requisitos dispostos em edital, por isso a necessidade de nova convocação.

Os documentos necessários (originais e duas cópias) estão disponíveis no item 16.4, do Edital N° 001/2016 – Semed, publicado no DOM, N° 3832, de 19 de fevereiro de 2016.

Dos 84 professores convocados, 11 são da Educação Infantil e 73 do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Todos os que foram chamados receberão, nesta sexta-feira, 3, e-mail com as informações da convocação. Os selecionados também podem entrar em contato pelo o 3632-2254.

Documentos que devem ser apresentados (original e duas cópias – sem necessidade de autenticação em cartório):

a) 02 (duas) fotos 3 X 4 recentes;

b) Certidão de Nascimento, se solteiro;

c) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União

Estável;

d) Carteira de Identidade;

e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

f) Título de Eleitor;

g) Comprovante de votação da última Eleição (1º e 2º turnos) ou Certidão de Quitação Eleitoral;

h) PIS / PASEP / Cartão Cidadão;

i) Certificado Militar (sexo masculino);

j) Diploma de Graduação;

k) Histórico Escolar da Graduação;

l) Inscrição no Órgão de Classe competente, para Professores de Educação Física;

m) Comprovante de quitação anual junto ao Órgão de Classe competente, para Professores de Educação Física;

n) Comprovante de Residência (com endereço detalhado e completo, incluindo o CEP, emitido com mesmo de 90 (noventa) dias);

o) Comprovante de conta corrente do Banco Bradesco;

p) Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Departamento de Polícia Federal (site www.dpf.gov.br);

q) Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (site www.tjam.jus.br);

r) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;

s) Comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal e no art. 13 do Decreto no 70.436, de 18 de abril de 1972, no caso de candidato com nacionalidade portuguesa;

t) Laudo especializado contendo parecer da Junta Médico – Pericial do Município atestando a aptidão para o exercício do cargo.

Com informações da assessoria