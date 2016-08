Convocação de concursados da Susam segue indefinida

A convocação da segunda chamada de 1,8 mil aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam) segue sem data definida. A entidade já havia prometido que a chamada seria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira (26), mas não aconteceu.

O edital de convocação foi enviado pela Susam à Casa Civil, mas ainda aguarda o trâmite burocrático de rotina e a devida aprovação da Secretaria de Estado de Gestão e Administração (Sead) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Tudo sem data certa para a conclusão.

Na primeira chamada do concurso realizada em abril, 1.104 aprovados foram chamados para o preenchimento de vagas nos quadros da Susam e das Fundações de Saúde, em cargos de nível superior, médio e fundamental. Desta vez, 30% dos convocados irão atuar no interior do Estado.

Por meio de nota, a Susam reforçou o envio do documento à Casa Civil, contudo, apontou que “não houve tempo hábil para análise e envio do edital à imprensa oficial. A convocação será publicada na edição da próxima semana”, disse o texto.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, além desta chamada está previsto uma nova convocação para o mês de novembro, mas ainda não há maiores detalhes sobre essa terceira convocação. “O processo de nomeação dos concursados tem sido conduzido com o cuidado que o atual cenário econômico exige e obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse em nota.

Para que os convocados assumam os postos de trabalhos a Susam vem demitindo servidores do Regime Especial Temporário (RET) desde junho. A medida resultou na atuação da Defensoria Pública do Estado (DPE) que ingressará nas próximas semanas com pedido de pagamento de indenização para os servidores demitidos.

Por Joandres Xavier