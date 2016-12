Convênio para revitalização do Distrito Industrial é assinado pela Prefeitura e Suframa

O prefeito Arthur Neto (PSDB) assinou, nesta segunda-feira (26), o convênio com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para a revitalização viária do Distrito Industrial. O repasse no valor de R$ 150 milhões é do Governo Federal.

A reunião foi realizada às 11h, na sede da Suframa, na rua Ministro João Gonçalves de Souza, Distrito Industrial, e contou com a assinatura de Rebecca Garcia e também do senador Eduardo Braga (PMDB).

A revitalização inclui recapeamento das vias, paisagismo e construção de passarelas no Distrito Industrial.

“Parabenizo o prefeito por ter concebido algo que as empresas do distrito há muito tempo almejavam que é a revitalização” disse Rebeca.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO