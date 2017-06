Convênio municipal deve qualificar mais de 900 pessoas

O termo de cooperação técnica deve qualificar mais de 900 pessoas pelo projeto “Qualificando Cidadão” – Divulgação

Representantes das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social (Semtrad) assinaram nesta quarta-feira (28) um termo de cooperação técnica para qualificar mais de 900 pessoas pelo projeto “Qualificando Cidadão”.

O valor do repasse da Semmasdh para a Semtrad é de R$ 150 mil – Divulgação/Semtrad

O acordo foi firmado na sede da Semmasdh com a presença dos secretários Elias Emanuel e Ananda Carvalho e buscará atender ao Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal, para assistir as pessoas em situação de vulnerabilidade social com capacitação para o mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo.

“Também é importante ressaltar que não estamos utilizando recursos do Tesouro Público Municipal, mas sim otimizando recursos do Governo Federal”, explicou o secretário Elias Emanuel, ressaltando que o público-alvo do projeto envolve desde pessoas do Cadastro Único até do programa Bolsa Família.

Para Ananda Carvalho, da Semtrad, o projeto se aproxima do público que sua secretaria já atende com cursos de Qualificação. “Nossos públicos são sinérgicos e temos trabalhado a qualificação para promover também a cultura empreendedora”, destacou a secretária.

“Iremos oferecer 16 cursos técnicos em áreas como gestão e comércio, estética, gastronomia e hospitalidade, informática, moda e ações extensivas com oficinas profissionalizantes que possam gerar renda rápida para o trabalhador”, completou.

O valor do repasse da Semmasdh para a Semtrad é de R$ 150 mil e a previsão é de que em setembro os cursos serão oferecidos ao público de destino.

Com informações da assessoria