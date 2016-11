Convenção de tatuagens reúne profissionais e admiradores da arte em Manaus

Inspirado em grandiosos eventos como Tattoo Week de São Paulo, acontece nos dias 24 e 25 de novembro, no Atlético Rio Negro Clube, situado na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus, a primeira edição do Tattoo Fest Manaus, um encontro de grandes tatuadores da América Latina para expor técnicas e trocar experiências e aprendizados dentro da arte da tatuagem.

Segundo o tatuador e organizador, Anderson Duarte, participarão do evento artistas da Venezuela, do Peru, e dos estados de Roraima, Rondônia, Amazonas e Rio de Janeiro. Nomes como Afrânio Pires (AM) e Léo Toledo (RJ) estão confirmados. A partir das 9h, além da exposição de trabalhos, os stands dos estúdios profissionais também oferecerão serviços de tattoos e piercing.

Durante o evento também será ministrada uma oficina por Joseph Brazilian, considerado um dos melhores tatuadores sul-americanos, com trabalho reconhecido internacionalmente e membro na Federação Europeia de Tatuadores. Ainda segundo Anderson, durante a oficina serão passadas técnicas de tatuagens desde os princípios básicos até o realismo preto e cinza.

Ponto alto da programação, neste primeiro dia de evento, as 20h, acontecem as performances de suspensão corporal, hábito ou ritual de ser suspendido por meio de ganchos atravessados na pele. A Tatto Fest Manaus também elegerá a melhor tatuagem do festival e escolherá a Miss Tatto Manaus, onde as candidatas serão avaliadas pela postura, elegância e, claro, as tatuagens.

A música estará presente a partir das 18h com as apresentações de Jander Manauara, Banda Freak, Banda Lótus no primeiro dia. O segundo dia terá apresentações das bandas Escândalo Fônico e Berserkers. O evento contará com estrutura de estacionamento exclusivo e praça de alimentação. A estimativa de público é de 3.000 pessoas entre profissionais e apaixonados pela arte na pele.

