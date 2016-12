Contribuintes em dia com IPTU terão 10% de desconto na cota única de 2017

Para garantir um desconto de 10% na cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017, o contribuinte deve quitar seus débitos até o dia 29 deste mês.

As datas para vencimento do IPTU 2017 já foram definidas pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef): cota única com desconto e primeira parcela, 15 de março. Já os números de lançamento só serão divulgados a partir do mês de janeiro.

“Para desfrutar do desconto, o contribuinte deve estar sem débitos com o fisco até o último dia útil de dezembro. Quem estiver com pendência, pode procurar a Semef para emitir suas guias atrasadas ou realizar parcelamentos”, destacou o subsecretário de receita da Semef, Francisco Moreira.

As guias em atraso poderão ser emitidas também pela internet, por meio do Semef Atende. Já os parcelamentos deverão ser realizados de forma presencial na rua Japurá, 493 ou nos PACs.

Moreira também lembra sobre a última parcela do IPTU 2016, que vence nesta próxima quinta-feira (15). Segundo o subsecretário, a Semef ainda registra um alto índice de inadimplência. Do total de 530 mil imóveis lançados neste atual exercício, 57% ainda não quitou seu imposto.

Com informações da assessoria