Contribuinte em Manaus pode pagar refis com desconto até dia 31

Ao pagar à vista, os manauenses ganham 100% de desconto sobre juros e multas – Divulgação

Quem está em dívida com a prefeitura de Manaus tem até o dia 31 para colocar seus impostos em dia e aproveitar o desconto oferecido pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Realizado pela Secretaria Municipal de Finanças (Semef), o Refis dá desconto em juros e multas de IPTU, ISS, Alvará e Auto de Infração referentes às dívidas anteriores a 2017.

De acordo com o sub-secretário da Semef Francisco Moreira, o Refis foi criado pensando na crise financeira que atingiu os brasileiros e levou à uma queda na arrecadação de impostos. “O Refis oferece a oportunidade de regularizar a situação do manauense frente à prefeitura, por isso tantas facilidades”, explica ele.

Ao pagar à vista, os manauenses ganham 100% de desconto sobre juros e multas. As dívidas podem ser parceladas em até 36 vezes, com desconto menor. A dívida pode ser paga em até 5 dias após a adesão ao programa.

Para facilitar ainda mais, o cidadão pode realizar o pagamento através do site do Refis em até 6 vezes. Para pagamentos com maior número de parcelas, deve ir ao prédio da Semef, localizado na av. Japurá, 493, Centro.

Arrecadação

Até o momento, foram arrecadados cerca de R$15 mlhões em impostos. A meta da secretaria é de atingir a marca de R$30 milhões efetivos, até o fim do programa, que acaba dia 31 deste mês. Para dúvidas, o cidadão manauense pode ligar para o Call Center da Semef, no número 156.

Roger Lima

EM TEMPO

