Contrariando orientação do MPE, pais de alunos manifestam apoio ao pagamento de taxas nos CMPMs

Mais de mil pessoas, entre estudantes, pais de alunos e membros da Associação de Pais, Mestre e Comunitários (APMC) – presente em oito unidades do Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (CMPM-AM) – participaram, no início da noite desta segunda-feira (28), de uma manifestação pacífica contra a orientação do Ministério Público do Estado (MPE-AM) em cancelar o pagamento de taxas de mensalidades para todos os alunos que estudam ou vão ingressar em uma das instituições militares. O ato foi realizado na praça Heliodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, Centro da cidade, Zona Centro-Sul.

Na manhã de hoje, durante coletiva à imprensa, o MPE-AM classificou como “imoral e ineficiente” a cobrança das taxas de matrículas e destacou que existem inquéritos civis que denunciam o uso indevido do dinheiro arrecadado. “Um dos exemplos é a respeito da Creche Tiradentes, localizada no bairro Petrópolis, Zona Sul, onde está sendo investigado a apropriação indevida desses recursos por parte da gestora, que estava à frente da escola. Encaminhamos o inquérito para o comando da PM-AM, para que seja apurado a responsabilidade e, posteriormente, aplicadas as providências cabíveis a esse fato”, relatou a promotora de justiça da educação, Delisa Ferreira.

Janaína Vilaça, 43, integrante da APMC, justifica que o ato é para defender o direito de livre associação em favor das escolas da PM e reitera que o pagamento não é obrigatório. “Não é mensalidade e nem taxa de cobrança. É apenas uma contribuição voluntária que é feita semanalmente, mensalmente ou anualmente, claro, de acordo com a possibilidade de cada responsável pelo aluno. Isso é para melhorias na qualidade do ensino que é ofertado nos CMPMs-AM”, destaca.

Ainda de acordo com Vilaça, a contribuição arrecadada é aplicada em diversas áreas dentro das unidades de ensino, como por exemplo na manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conserto de bebedouros e, até, na restauração de serviços de eletricidade e pintura nos prédios que são cedidos pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

Embora a APMC justifique a cobrança como voluntária, outros pais procuraram a reportagem do portal EM TEMPO para denunciar que na prática não é o que informam ser. “Eles dizem que não é obrigado o pagamento, mas só é possível realizar a renovação da matricula quando o responsável pelo aluno quita o carnê com as 12 mensalidades. Com a comprovação do pagamento da dívida, eles emitem um documento, assinam e, só assim, podemos apresentar na secretaria do CMPM-AM, para realizarmos a matrícula dos alunos”, informou a funcionária pública, Lucélia Silva, 47.

Lucélia destaca ainda que é a favor das medidas que estão sendo adotadas pelo MPE, pois são milhões de reais que são arrecadados pela APMC e que não são totalmente aplicados em melhorias nos locais de ensino. Eles dizem que é para consertar aparelhos e equipamentos que apresentam defeito, pois justificam que se for esperar ajuda da Seduc vai demorar muito. Até pode haver esse investimento, mas uma vez ou outra, na prática existe desvio de dinheiro sim”, afirmou.

Segundo o MPE atualmente existem muitos inquéritos policiais que investigam a aplicação indevida do dinheiro que é arrecadado pela APMC e esclareceu que os inquéritos estão no comando militar. Se for desconsiderado como crime militar, o inquérito segue para a justiça comum.

“Nós vamos ter que enfrentar a legalidade de um decreto que criou essa contribuição. No caso, justamente para encerrar essas cobranças, até com a possibilidade de devolução dessas taxas. Vamos apurar ainda, as questões das medidas que podem ser tomadas administrativamente, por probidade dos agentes públicos que ofende aos princípios da administração pública”.

Janaina Vilaça reiterou que a APMC continuará recebendo as contribuições, pois a princípio não há medida judicial que determine o cancelamento do recebimento. “Enquanto não há uma notificação judicial, o pagamento deve ser realizado e nós continuaremos aceitando. Possuímos uma assessoria jurídica, onde nossos advogados já estão preparando toda a documentação necessária para que possamos ingressar na justiça uma medida que possa reverter essa decisão do MPE”, destacou.

Amanhã os representantes da APMC, pais e responsáveis pretendem participar de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, onde pedirão para falar em plenário e, assim, reivindicarem apoio de deputados estaduais contra a orientação do MPE-AM.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO