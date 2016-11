Contrariando ato grevista na Receita Federal, justiça determina liberação de mercadorias retidas em Manaus

Os efeitos negativos da greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Amazonas podem sofrer alterações a qualquer momento, caso a decisão do juiz Federal Ricardo Sales, da 3ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas (SJ-AM), que determina a liberação imediata de todas as cargas retidas nos terminais de cargas em Manaus, seja concretizada.

O pedido atende a uma ação movida pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), que alegou estar sofrendo graves prejuízos desde que a paralisação dos inspetores da Receita Federal teve início no dia 18 de outubro. Na ocasião, o magistrado determinou, ainda, que a Receita Federal desconte dos salários dos trabalhadores em greve os dias em que estiveram parados.

Segundos os trabalhadores, a paralisação ocorre em razão de um movimento nacional da categoria contra a ‘desfiguração’ feita no Projeto de Lei que previa o cumprimento do acordo coletivo com o governo federal.

A equipe de reportagem entrou em contato com o presidente do Cieam, Wilson Périco, para saber sobre o impacto que a greve gerou na produção industrial, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Já os representantes do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Amazonas (Sindfisco-AM) informaram que só irão se posicionar sobre o assunto a partir da próxima segunda-feira (14).

No início da greve, o presidente do Sindifisco-AM, José Jefferson, disse que, por todo o Brasil inclusive no Amazonas, inúmeros servidores estão entregando seus cargos de chefia por não suportar mais a situação.

“Ninguém aguenta mais a falta de consideração do governo com as reivindicações da categoria. Os cargos são a última razão para os colegas lutarem contra essa situação”, disse.

No último dia 13 de outubro, o projeto de lei 5864/16 foi apresentado na Câmara Federal com apenas 98 das 150 emendas que deveriam compor o texto do relator, o deputado federal Wellington Roberto (PR-PB).

Na época, a categoria desaprovou o texto de José Jefferson, o qual chamou de “desfiguração”. “O relator desfigurou completamente o nosso Projeto de Lei. A gente não entende como o governo define uma pauta e depois fazem essa salada com o texto”, criticou.

A categoria dos auditores fiscais em todo Brasil quer que o texto do PL volte a sua origem, com as 150 emendas.

