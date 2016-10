Contrariando a previsão da CNI, ministro acredita que indústria se recupera já em 2017

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, cravou nesta sexta-feira (21), em Manaus, durante a reunião do Conselho Administrativo da Suframa (CAS), que o Brasil vai superar a crise e voltar a crescer já em 2017.

A declaração do ministro diverge da previsão do presidente da Confederação Nacional da indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro voltará a crescer apenas em 2018.

Pereira baseou sua estimativa em dados que constam em dois relatórios econômicos divulgados recentemente, sendo um pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) – que apontou em estudo um crescimento do Brasil na casa de 0,5% – e outro no boletim da agência Focus, que prevê crescimento ainda maior, de quase 2%.

Pereira ressaltou que o estudo do FMI é mais conservador. “Nós podemos dizer que o Brasil está voltando aos trilhos. Os índices que estão sendo feitos pelos agentes econômicos do mundo inteiro para o Brasil são animadores e estou otimista de que o país vai sair dessa crise e voltar a crescer já no próximo ano”, declarou.

O ministro atribuiu esse crescimento em grande parte ao avanço do setor produtivo, que deve ocorrer graças à retomada da confiança dos empresários que voltam a investir no setor, gerando mais empregos e, consequentemente, desenvolvem a economia do país.

“Esses projetos aprovados na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa mostram que houve essa retomada da confiança, o que vai fazer a economia avançar”, analisou Pereira.

Projetos

Na 276ª reunião do Conselho Administrativo da Suframa (CAS), foram aprovados 27 projetos industriais, que somam investimentos de US$ 1,19 bilhão e vão gerar 1.280 empregos diretos no Polo Industrial de Manaus (PIM) em um período de até 3 anos.

Desses, oito projetos são de implantação e 19 de ampliação, diversificação e atualização, tendo destaque para investimentos nos setores de tecnologia da informação, componentes eletrônicos e o polo de duas rodas.

A pauta da reunião do CAS foi a de maior expressão de todas as pautas apresentadas durante o ano de 2016 e com maior volume de investimentos.

O maior destaque é o projeto de implantação da empresa Boreo Indústria de Componentes Ltda., do ramo eletroeletrônico, que é destinado à produção de placa de circuito impresso montada, bateria para telefone celular e unidade de armazenamento de dados, com investimentos de US$ 613,1 milhões e geração de 990 empregos diretos.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO