‘Continuamos de olho’, diz Gisele Bündchen a Temer sobre proteção à Amazônia

A modelo brasileira Gisele Bündchen respondeu, nesta terça-feira (20), ao presidente Michel Temer sobre o veto às MPs (medidas provisórias) que diminuiriam a proteção na Floresta Nacional do Jamanxim.

Após vetar as MPs, Temer anunciou, via Twitter, sua decisão a Gisele, que havia pedido para que o presidente não reduzisse a proteção à Amazônia.

Mesmo com o veto, Gisele demonstrou preocupação com a promessa do projeto de lei que versará sobre o tema. ONGs ambientais também têm criticado o governo.

Em seu tweet, Gisele diz que “não podemos aceitar retrocessos nas políticas socioambientais do nosso país, seja em forma de MPs ou PL”.

Folhapress