Contemplados do ‘Minha Casa Minha Vida’ fazem manifestação em Iranduba

Famílias beneficiadas pelo Programa Federal “Minha Casa Minha Vida” em Iranduba, realizaram na manhã desta sexta-feira (12), protesto em frente ao residencial Maria Zeneide, localizado na estrada da Cidade Universitária, km 7, na rodovia AM 070, que liga Manaus, Iranduba a outras cidades metropolitanas.

O grupo de moradores formado por 50 pessoas fecharam a rodovia em forma de protesto contra a Prefeitura Municipal de Iranduba, NV Costrutora e a Caixa Econômica Federal, os contemplados afirmam que estão há quatro anos esperando pela entrega das residências e que há cerca de um ano elas já estão prontas.

Segundo a costureira Ruth Lima Moraes, de 41 anos, as famílias estão se sentidos enganados “Já se passou muito tempo e nós não tivemos escolhas, famílias estão morando em zona alagadas, tem gente que mora em casa alugada e não tem mais de onde tirar dinheiro pagar o aluguel o fim do mês, e os representantes do município não dão a mínima importância pra gente” afirmou a costureira.

“Eu moro em casa alugada todo mês tenho que escolher entre pagar minhas contas e comer, desde 2013, a gente vem sonhando com a casa própria, elas não estão vindo pra gente de graça, vamos pagar por elas” foi o que disse a dona de casa Nélida Martins.

O residencial Maria Zeneide possui 330 casas construídas, com dois quartos, sala, cozinha e área de serviço.

EM TEMPO

Com informações de Suzana Martins