Contem-Ner das Artes comemora Dia da Dança com programação especial

Em comemoração ao Dia Mundial da Dança (29 de abril), o Espaço Cultural Contem-Ner das Artes, na Zona Norte de Manaus, contará com uma programação especial de sexta-feira (28) a domingo (30).

A artista e produtora cultural, Francis Baiardi, gestora do espaço, explicou que em alusão a data foram programados três eventos.

“Dividimos as atividades no Teatro de Caixinha, que fica no Contem-Ner das Artes, em três ações, incluindo a apresentação do espetáculo Apoena, que vai fazer sua reestreia, agora como um espetáculo solo, apresentado por mim”, comentou.

As atividades iniciam com a “Sexta que Dança” quando ocorrerá a apresentação do espetáculo solo “Apoena-Aquele que vê longe”, às 19h30, no Teatro de Caixinha, no Contem-Ner das Artes, localizado na rua Curió, 94, Cidade Nova I. A entrada custará R$ 10.

No sábado (29), ocorrerá a ação “Cultura Não se cala”, com a caminhada “Grito que dança”, às 8h30. O ponto de encontro será na sede da Contem-Ner. No mesmo dia, às 10h será promovido o Café Poético, também no espaço, com o professor de violão Adnilson dos Santos.

Finalizando as atividades, o bailarino Bruno Henrique, do Pará, ministrará a “Oficina de Carimbó”, no sábado e no domingo, das 14h às 17h. O valor da oficina é de R$ 30.

