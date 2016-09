Cônteiner carregado de cerveja tomba e bloqueia avenida da Zona Sul de Manaus

Um contêiner tombou na manhã desta quarta-feira (14), enquanto fazia a curva próximo à rotatória da avenida General Rodrigo Otávio, sentido Japiim, Zona Sul de Manaus. O veículo transportava cerveja.

A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar ao local para isolar e aguardar a chegada dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) para tomar as devidas providências, inclusive a liberação da via.

O motorista do caminhão, de placa NOY 5206, que transportava o contêiner, não ficou ferido e nenhum outro veículo foi atingido durante o incidente.

Por equipe EM TEMPO online