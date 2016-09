Contêiner cai em cima de carreta no Porto Chibatão

Um acidente envolvendo um contêiner e uma carreta ocorreu por volta das 18h desta sexta-feira (2), nas dependências internas do Porto Chibatão, na zona Sul de Manaus. Nenhuma pessoa ficou ferida e apenas houveram prejuízos financeiros.

Segundo assessoria do Porto Chibatão, haverá uma investigação para descobrir a verdadeira causa do acidente. “Será averiguada a falha, se foi culpa maior do funcionário condutor do contêiner ou se a falha foi somente mecânica”, disse a assessoria.

Segundo informações de funcionários do local que não quiseram se identificar, o motorista da empilhadeira que transportava o contêiner iria fazer uma manobra e acabou perdendo o controle do veículo, tombando com um caminhão que estava estacionado. “Por sorte não tinha ninguém dentro do caminhão”, comentou a testemunha.

Registros

Esse não é o primeiro acidente registrado nas dependências do Porto Chibatão. Em julho deste ano, um operário que trabalhava no Porto Chibatão, caiu no Rio Negro enquanto trabalhava. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer buscas ao homem que estava manobrando uma empilhadeira.

Ainda conforme informações repassadas pelos Bombeiros, duas pessoas atuavam na operação da máquina. No entanto, somente uma conseguiu voltar à superfície. O corpo da vítima nunca foi encontrado. Em dezembro do ano passado, ocorreu também no local o afundamento de dois módulos flutuantes durante uma operação de descarga de um Navio Mercante.

Por João Paulo Oliveira