Contagem regressiva: tudo preparado para o segundo turno da eleição suplementar no AM

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) conclui nesta sexta-feira o envio das últimas urnas eletrônicas para as zonas eleitorais. E, para garantir a preservação dos espaços de votação e dos equipamentos, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) terá 10 mil servidores atuando na ocasião. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por sua vez, cedeu, desde ontem, 176 escolas estaduais para o pleito.

A partir das 15h de hoje, o TRE fará o envio das últimas 1.611 urnas eleitorais, que deverão ser instaladas nas 58ª, 59ª, 63ª, 65ª, 68ª e 70ª zonas eleitorais da capital amazonense. A conclusão da preparação dos 3.473 equipamentos eletrônicos, que iriam ser utilizados na capital amazonense, iniciou no dia 18 deste mês e foi finalizado ontem. Ao todo, a organização de entrega de urnas contou o auxílio de 76 veículos.

A distribuição das urnas da 1ª, 2ª, 21ª, 31ª, 37ª, 40ª e 62ª zonas eleitorais de Manaus foi concluída ontem. “O trabalho do TRE ainda não terminou. Hoje (ontem) fizemos a entrega dos equipamentos de zonas eleitorais, numa organização que contou com rotas de transporte e montagens nas escolas. Mas, nosso depósito não ficará vazio, teremos aqui equipamentos reservas para nosso controle”, disse Herbert Van Ferreira, assistente de urnas do TRE.

Conforme o servidor, o procedimento realizado no primeiro e no segundo turno é basicamente o mesmo. “O equipamento utilizado é o mesmo. Só que, neste último momento, não é incluída aquela gama de candidatos, apenas os dois que disputam a vaga de governador”, explicou. Assim, todos os outros itens, como caderno de votação e identificação biométrica, permanecerão dentro da urna.

Em relação aos dados do pleito suplementar, Herbert comentou que a memória de resultado, responsável por transmitir para o TRE os dados da votação, permanece nas comarcas eleitorais, caso estejam nos municípios. “Quando termina a votação, é retirada a memória de resultado e as urnas retornam para o tribunal sem esse item. Futuramente, quando a memória é reenviada para nós, formatamos todas as informações para a utilização na próxima eleição”, disse.

Plano de segurança

Além do transporte e instalação de urnas quase totalmente concluído para o segundo turno da eleição suplementar, que acontece no domingo (27), a segurança pública também está com as estratégias prontas para o dia da votação. E isso inclui o trabalho de cerca de 10 mil servidores, das Forças Armadas, além de órgãos federais, estaduais e municipais, que preservarão a ordem nos locais de votação na capital e no interior do Estado. “O plano é o mesmo aplicado no primeiro turno da eleição suplementar, buscando contemplar ações para inibir propaganda eleitoral irregular, compra de votos, segurança de urnas e dos eleitores”, afirmou o secretário da SSP-AM, Sérgio Fontes.

Para auxiliar no bom andamento do pleito, serão utilizadas ainda 284 câmeras para o monitoramento do pleito eleitoral, sendo 272 delas em Manaus e mais 12 em Presidente Figueiredo, tudo coordenado no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM). Nos demais municípios, o CICC atuará com o modelo de Célula Integrada de Coordenação Operacional (Cicop), que contará com representantes das polícias Civil e Militar e do TRE-AM.

A Polícia Militar empregará 2,3 mil policiais militares em todo o Amazonas. Já a Polícia Civil reforçará o regime de plantão nas delegacias em Manaus e no interior do Estado, com o reforço de delegados, escrivãs e policiais civis. Entre os órgãos que atuarão no dia das eleições, estão a SSP-AM, as polícias Civil e Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), a Polícia Federal, Exército brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, Manaustrans, Conselhos Tutelares e demais órgãos estaduais e municipais.

