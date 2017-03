Contagem regressiva para o Villa Mix 2017 em Manaus

A capital amazonense já se prepara para a chegada do Villa Mix 2017. Com o tema “É Tempo de Villa Mix”, o maior festival itinerante de sertanejo do Brasil chega à Arena da Amazônia no próximo sábado (18), e promete agitar o público com os shows de Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Simone & Simaria, Matheus & Kauan, Luan Santana, Jonas Esticado e o DJ Alok. Ingressos também entram na reta final, e ainda podem ser encontrados nos estandes da Fábrica de Eventos e na plataforma online, pelo site www.fabricaingressos.com.

No show, os setores diferenciados são os mais desejados por oferecem conforto e comodidade para a galera. Quem optar pela área VIP vai contar com um amplo front stage, além de banheiros e bares exclusivos, e um open bar de água, refrigerante e cerveja Brahma à vontade até 3h. A organização do evento já anunciou que a entrada deste setor será pela lateral direita da arena, descendo pela rampa que dá direto acesso ao gramado.

Outro setor bastante cobiçado é o Camarote Brahma Extra VIP, justamente pela sua localização, bem ao lado do palco. Além de ver os artistas de perto, esse setor também terá acesso ao front stage, banheiros exclusivos, open food com iguarias e petiscos e open bar com água, refrigerante, cerveja Brahma, vodka importada e whisky 12 anos, ambos até 4h. A recepção estará identificada, e a entrada será feita pela frente do estádio, subindo a rampa ao lado da bilheteria.

Para os camarotes privativos, outra entrada será destinada a esse setor, e ficará bem próxima à entrada da Área VIP, pela lateral esquerda da arena. As demais portas de acesso serão destinadas para todos que optarem por curtir o Villa Mix na pista, a partir das 18h30. O que não vale é ficar de fora do maior evento do

segmento musical.

Estrutura

O palco do Villa Mix já começou a ser erguido sobre o gramado da Arena da Amazônia, conforme publicação recente na rede social da Fábrica. Nesta edição, toda a estrutura também roda

pelo País.

Foram quatro carretas apenas para transportar de São Paulo para Manaus, apenas o piso especial que ficará sobre a grama do estádio, chamado Easy Floor 3. Mais fácil de ser montado e desmontado, a peça proporciona menos ação de pisoteio pelo público e melhor ventilação para o gramado, além de ter espessura três vezes maior que a convencional. Entre estrada e balsa, foram aproximadamente 20 dias de viagem.

EM TEMPO