Contagem regressiva para o Bloco Cauxi Eletrizado no Carnaval

Na próxima segunda-feira gorda (27), o Bloco Cauxi Eletrizado vai desfilar no Carnaval 2017 com os shows da bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, além do DJ Tubarão, na Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa). Os portões abrem às 16h e a entrada custará R$ 20 até 18h. A partir deste horário, o valor será de R$ 25.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis por R$ 20, no quiosque Os Barés, do Manauara Shopping (situado na venida Mário Ypiranga, Adrianópolis). A festa contará com espaço para crianças, que, até 10 anos, não pagam entrada.

A primeira atração da folia será o DJ Tubarão, com setlist de groove, swing e balanço. Em seguida, será a vez da bateria da Mocidade Independente de Aparecida, que sobe ao palco às 18h.

A banda do Cauxi Eletrizado, formada por músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, assume o comando da festa às 19h, com clássicos como ‘Me segura se não eu caio’, ‘Frevo mulher’, ‘Haja amor’, o Hino do Elefante de Olinda assim como a música feita especialmente para a edição.

Composta pelo cantor Clóvis Rodrigues, a novidade é uma sátira do boato de arrastão e tiroteio no Centro, na semana da fuga dos presos do Compaj e traz a história de um homem que postou nas redes sociais que estava na confusão e conseguiu correr para a boate Remulos, para se salvar.

A noite segue com as apresentações de Os Tucumanus, Cabocrioulo e Alaídenegão.

Com informações da assessoria