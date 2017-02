Contação de histórias e oficinas de máscara agitam o Mundo Bita neste carnaval

O parque temático Mundo Bita entra no clima do carnaval e vai agitar o fim de semana da criançada com atividades especiais no Amazonas Shopping. Contação de histórias e oficina de máscaras estão na programação, que terá acesso gratuito para toda a garotada, a partir das 15h, tanto no sábado quanto no domingo (18 e 19).

O universo encantado de descobertas do Bita vai ser ‘contado’ por três atores da Companhia Trilhares, em duas sessões de 40 minutos, com histórias sobre as aventuras do carinha de cartola e seus amigos Lila, Dan e Tito. No intervalo entre as narrativas, o público infantil poderá curtir os principais sucessos da animação, participar de brincadeiras de roda e cantigas com os artistas.

Conforme a atriz Rafaela Margarido, que coordena as atividades, os contos a serem apresentados na ação remetem sempre à temática do Mundo Bita.

“Vão tocar as canções mais conhecidas do Bita. As crianças também podem esperar muitas brincadeiras e cantigas de roda”, diz.

Quem perder a apresentação deste fim de semana, terá mais uma oportunidade de participar no próximo fim de semana (25 e 26). Além da contação de histórias, os pequenos também poderão desfrutar de uma oficina de máscaras, cuja temática central serão os próprios personagens do Mundo Bita.

“Vamos usar o prato chinês, que é de papelão, e unir as temáticas Bita e Carnaval para que as crianças deixem a criatividade correr solta”, afirma Rafaela.

Parque

Sucesso entre a garotada, as músicas e cores da animação Mundo Bita ganharam um espaço especial na praça central do Amazonas Shopping no dia 20 de janeiro. Pela primeira vez na região Norte, o parque temático trouxe balões giratórios, mesas de atividades, cenário em 3D para fotos, um simulador de voos e uma incrível roda gigante para a amigar a garotada.

Todas as atrações do parque são gratuitas, exceto o simulador e a roda gigante, que custam, cada um, R$ 5 em dias úteis e R$10 de quinta a domingo. O parque funciona todos os dias, nos seguintes horários: segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriados, de 14h às 21h. A despedida da tração acontece no dia 5 de março.

Com informações da assessoria