Consumo das famílias volta a crescer após 9 trimestres de queda

O consumo das famílias esboçou reação entre abril e junho, após nove trimestres de queda, e ajudou a impulsionar o crescimento de 0,2% da economia brasileira no segundo trimestre, segundo dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira (1º).

Segundo o IBGE, o consumo das famílias cresceu 1,4% no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano, primeiro resultado positivo desde o fim de 2014.Na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado também ficou positivo em 0,7%.Esse número é relevante porque o consumo responde a 65% do PIB. É a conta mais importante de demanda da economia.

Inflação

O IBGE diz que o consumo das famílias foi influenciado pelo enfraquecimento da inflação no segundo trimestre -que chegou a ser negativa em junho- e pela queda da Selic, a taxa básica de juros, além do crescimento dos salários no período. Desde outubro do ano passado, a Selic recuou de 14,25% para os atuais 9,25% ao ano.

Rebecca Palis, coordenadora de contas nacionais do IBGE, ressalvou que o crescimento verificado no trimestre é próximo à estabilidade. Porém, disse que a economia está num ciclo ascendente.

“Quem mais puxou o setor de serviços foi o comércio graças ao melhor consumo das famílias, com queda na inflação e algum avanço na renda”, acrescentou Rebeca. Só o comércio mostrou expansão de 1,9%.

No acumulado do primeiro semestre, o consumo das famílias registrou queda de 0,6%, embora menos intensa que nos trimestres anteriores.

A coordenadora afirma que houve uma conjunção positiva de fatores para o PIB no segundo trimestre, que foi a queda da inflação e dos juros e os saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que somaram R$ 44 bilhões entre 10 de março e o prazo final, 31 de julho.

Governo

Já o consumo do governo retraiu 0,9% no período ante o primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o recuo é de 2,4%.

Rebecca afirma que a retração na conta ligada aos gastos do governo está sendo liderada pelos Estados, em meio a um ajuste severo e crise financeira.

EM TEMPO, com informações da FOLHA PRESS.

