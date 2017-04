Consumidores reclamam dos preços dos combustíveis em Manaus

Os combustíveis em Manaus estão caros e o preço alto, tanto o da gasolina quanto o do etanol, e têm irritado os motoristas da cidade, que são obrigados a comprar menos para abastecer o veículo.

De acordo com a última pesquisa realizada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação do consumidor (Procon-AM), que foi divulgada no último dia 21, o preço médio da gasolina bateu a casa de R$ 3,85, em Manaus, enquanto que a aditivada sai a R$ 3,88. Porém, o aumento que mais assusta o condutor é o do etanol, cujo preço médio vendido na cidade é de R$ 3,27, ou seja, 80% do valor da gasolina.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Luís Felipe Moura, informou que o valor do litro do etanol não pode ultrapassar 70% do valor da gasolina, ou seja, o combustível deveria custar, em média, R$ 2,69, em Manaus.

O empresário explicou que o preço alto se deve ao fato de que o Amazonas não produz etanol e o estoque vem do Estado do Mato Grosso. Por conta dessa importação, o processo de transporte e armazenagem pode incidir no preço final ao consumidor. “Nós, do sindicato, não podemos mexer em preço, pois é uma questão totalmente comercial dos empresários e das distribuidoras. Cada uma faz seu preço”, esclareceu.

Reclamação

O industriário Alexandre Farias reclamou que o preço dos combustíveis está caro novamente em Manaus. Ele afirmou que tem abastecido o seu veículo com menos gasolina. O condutor notou que, semanas atrás, R$ 20 rendia sete litros de gasolina, e que agora, com o mesmo valor, rende apenas cinco litros.

Como usa pouco o carro, por ter rota para o trabalho, o industriário gasta apenas R$ 150 por mês com combustível. “Vou ter que reduzir mais meu consumo com esse preço de quase R$ 4 o litro da gasolina, que é um absurdo”, lamentou Farias.

Por sua vez, o vendedor Fernando Frota, 44, também criticou a conduta dos empresários de postos que “nunca abaixam o preço da gasolina, apenas sobem, e quando sobe não reduz mais”. Ele não costuma abastecer com etanol, porque também avalia que está caro demais em Manaus. “O preço (etanol) até reduz, mas oscila muito e acaba ficando próximo ao preço da gasolina. Há tempos que não vale mais a pena abastecer com etanol, pois é uma fraude”, destacou.

A titular do Procon-AM, Rosely Fernandes, notou a partir da pesquisa semanal do órgão que ainda existem poucos postos que oferecem os produtos com valor mais em conta, cabendo ao consumidor realizar a pesquisa de preço. “O plano real não estabelece mais o congelamento e tabelamento de preços, então temos que ir para a pesquisa de preços e incentivar o consumidor a priorizar seu orçamento doméstico”, orientou.

Ela pede que o consumidor faça uso do aplicativo do Procon-AM, que disponibiliza os preços dos combustível em Manaus. “Somente com boicote ao preço alto que vamos fazer valer a economia”, afirmou Rosely.

Postos vendem mais barato

A última pesquisa do Procon-AM sobre os combustíveis foi realizada em 58 postos espalhados pela cidade. O menor preço da gasolina comum foi encontrado no posto Mucuripe, na avenida Buriti, Distrito Industrial, e no também posto Mucuripe, situado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim. Em ambos, o valor cobrado era de R$ 3,73 o litro.

A gasolina aditivada mais em conta estava no posto Maceió, na rua Maceió, bairro Adrianópolis, ao valor de R$ 3,79. Já o etanol mais barato é comercializado no posto América, na avenida Autaz-Mirim, no bairro Tancredo Neves, e no autoposto Gaspetro, na avenida Autaz Mirim, também, no Tancredo Neves. Em ambos, o preço cobrado era de R$ 2,99 o litro.

O preço do diesel tipo S10 mais em conta é cobrado no posto Atem, IBK, localizado na rua Niterói, Colônia Terra Nova, por R$ 2,99. O diesel comum também estava a R$ 2,99 e foi constatado na maioria dos postos da cidade.

Novidades aplicativo

O aplicativo do Procon-AM terá novidades no futuro próximo quando começar a disponibilizar preços de produtos da cesta básica e até de tarifas bancárias. “A pessoa de posse dos 31 itens da cesta pode levar informação de onde comprar mais barato, fazer seu orçamento antes de comprar”, declarou Rosely Fernandes.

O aplicativo também já foi adotado em Procons fora do Amazonas, em cidades do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco. Nos próximos dias, a novidade chegará ao Pará. O Procon-AM deve fechar acordos de cooperação técnica com o Tribunal Justiça do Amazonas (Tjam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Joandres Xavier

EM TEMPO