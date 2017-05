Consumidores do Amazonas podem renegociar dívidas on-line até 31 de maio

Até 31 de maio, consumidores amazonenses poderão renegociar suas dívidas por meio de uma plataforma on-line. Com o mecanismo, os endividados terão a oportunidade de renegociar direto com as empresas e bancos, lançando propostas que cabem nos seus bolsos, e as respostas dos credores não devem ultrapassar um prazo de sete dias.

De acordo com a secretária executiva do programa de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), Rosely Fernandes, a plataforma já existe e está ganhando uma nova roupagem após uma junção de esforços que verificou que quase 60 milhões de brasileiros estão com nomes concentrados nos cadastros de restrição ao crédito, segundo informações oficiais da Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa Experian).

“Tivemos uma junção de esforços entre a Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons de todo o Brasil, a Federação dos Bancos (Febraban), Banco Central (BC), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que aderiram a um grande mutirão on-line de renegociação de dívidas”, disse Rosely Fernandes.

Segundo a titular do Procon-AM, essa é a possibilidade de levar aos consumidores a renegociação dos débitos de uma forma bem mais simples e virtual. Portanto, a plataforma on-line já se encontra em pleno funcionamento para os débitos.

Conforme Rosely Fernandes, as pessoas que estão com problemas para quitar suas dívidas poderão acessar a plataforma https://www.consumidor.gov.br e gerar um login e uma senha para realizar a negociação direto com a instituição financeira.

“Às vezes, é muito difícil, nós consumidores chegarmos até um gerente de banco e renegociar, uma vez que a margem não é tão baixa. Com a plataforma on-line, vamos tentar com um grande mutirão fazer com que o consumidor alcance uma margem boa para zerar suas pendências financeiras”, explicou a secretária executiva do Procon.

Benefícios

Rosely Fernandes explicou, ainda, que o consumidor poderá ter uma margem e redução bastante vantajosa. O Procon recebe muitas reclamações em relação à renegociação de dívidas, e o procedimento é executado de forma presencial. Mas a possibilidade renegociar de forma on-line é uma inovação, levando o consumidor a ter contato direto com a empresa ou com o banco.

“Quem possui débitos pode renegociar sua dívida em casa, no trabalho, ou pelo celular, quando baixar a plataforma em forma de aplicativo”, disse Fernandes.

Ao acessar o site e criar login e senha, automaticamente vai aparecer um link para renegociação de dívidas e o consumidor poderá verificar quais são os bancos e as instituições financeiras que aderiram a esse mutirão.

