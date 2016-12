Consumidores desaprovam reajuste da gasolina

Postos de combustíveis, muitos deles de bandeira Shell, já aumentaram o preço do litro da gasolina em Manaus nesta quarta-feira (7).

Conforme apurado pelo EM TEMPO, o maior valor encontrado foi de R$ 3,99, porém, a tendência é que esse valor fique acima dos R$ 4 nos próximos dias, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Amazonas (Sindicam). “Esses aumentos nunca são bons, nem para o empresário, muito menos para o consumidor, porque pesa no bolso, mas é um reajuste da base e cada empresário segue do seu modo”, contou o vice-presidente do Sindicam, Geraldo Dantas.

Ele explicou que se for reajustar conforme a porcentagem total, o preço atinge R$ 4,15. “A determinação do preço é livre para cada empresário”, declarou.

Dantas, que também é dono da rede de postos GDA Ipiranga, disse que aumentou o valor da gasolina em seus estabelecimentos para até R$ 3,99. “Vamos segurar um pouco nesse valor até como promoção. Mas, se a arrecadação não cobrir os custos vamos ter que reajustar ao máximo”, explicou o empresário.

Reclamação

Já no primeiro dia de reajuste, o público desviou dos preços mais elevados.

No posto Atem da rua Maria Andrade, no bairro São Lázaro, Zona Sul, onde o preço estava R$ 3,98, o gerente de portaria Airton Leandro, 22, reclamou do aumento. Ele informou que quando o valor estava R$ 3,85, gastava R$ 120 por mês com combustível em sua moto 150 cilindradas, mas agora teme que seus gastos ultrapassem R$ 200. “Há menos de dois meses reduziu o preço e agora já aumentou de novo. Dependo da moto para trabalhar e com esse aumento meus gastos vão aumentar até uma faixa de R$ 50 por semana, mas é o jeito tem que abastecer para trabalhar”, lamentou.

O chefe de pista Antônio Carlos, do posto Shell situado na avenida Joaquim Nabuco com a avenida Getúlio Vargas, Centro, afirmou que as pessoas adotaram o hábito de pesquisar os preços mais em conta nos estabelecimentos que comercializam combustível. Segundo ele, os clientes reclamam dos novos preços. “Mas tem que ser assim, se aumentou na base tem que aumentar nos postos, senão falta dinheiro para bancar os funcionários”, detalhou.

Procon

Órgãos de defesa do consumidor alertaram que a maioria dos postos ainda não reajustou o preço e é possível encontrar gasolina de até R$ 3,19 o litro.

A titular da Secretaria Executiva de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon Amazonas), Rosely Fernandes, informou que a ação do órgão nesse momento será a campanha de pesquisa de preços para o consumidor, alimentando o banco de dados disponível no aplicativo Procon, que mostra os postos com os menores preços da cidade. “O que o consumidor pode fazer nesse momento é pesquisar preço porque há muitos postos ainda que não reajustaram o preço e pode ser encontrado valores de até R$ 3,19”, disse Rosely.

Revisão

O reajuste concedido, no último dia 5, pela Petrobras, nas refinarias, foi de 9,5% (R$ 0,17) para o diesel e 8,5% (R$ 0,12) para a gasolina. As mudanças estão de acordo com a proposta da Petrobras de revisar o preço a cada 30 dias.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO