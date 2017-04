Consumidores antecipam compra do Dia das Mães

Consumidores aproveitaram a folga do trabalho por conta do feriado de Tiradentes e foram às ruas do centro de Manaus para antecipar as compras do Dia das Mães. Teve consumidor que se dispôs a gastar mais de R$ 1 mil, faltando três semanas para a data mais movimentada para o comércio, depois do Natal.

O gerente da loja Shop do Pé, Oseias Gil, disse que o público compareceu em massa ao Centro, mesmo com chuva durante a manhã do feriado. “A procura maior é por produtos da linha feminina por conta Dia das Mães que se aproxima, como, por exemplo os sapatos e sandálias rasteirinhas, que estão na moda entre as mulheres”, salientou, ao informar que a Shop do Pé iria permanecer aberta até às 15h nesse feriado.

A loja de roupas Ryma tinha apenas quatro vendedores ontem, mas eles tiveram trabalho redobrado em comparação a outros feriados. A gerente do estabelecimento, Regina Leite, não acreditava que o movimento fosse ser grande no feriado, e se surpreendeu com o bom fluxo. “Durante a semana, a loja teve pouco movimento, mas nessa sexta-feira (ontem), as vendas estão bem melhores do que na semana passada. A gente espera esquentar nesse início de mês de maio até o boom do dia as mães”, comentou.

Gastos

O industriário William Menezes, 39, ressaltou que é melhor comprar no feriado, porque durante a semana, o trabalho não deixa. William já tinha gasto um valor superior a R$ 1 mil com um fogão e alguns calçados. Para o Dia das Mães, o fogão já foi um presente antecipado para a esposa, mas o industriário ainda pretendia ir atrás do presente da mãe dele. “Os únicos dias que tenho disponíveis são esses feriados e o fim de semana. É mais cômodo. O consumidor tem mais tempo para comprar o que quiser. Com menos gente do que é de costume, fica melhor se locomover”, explicou.

Por sua vez, a professora, Maria da Conceição, 42, achou bem melhor o feriado para comprar, pois “fica mais livre para os pedestres”. Maria da Conceição também disse que o consumidor agora está tendo um maior poder de compra, o que meses antes não era possível. “O próprio comercio também está apresentado maior variedade de preço, porque de material sempre teve, mas não estava acessível e o pobre está podendo comprar também. O bolso está um pouco melhor”, disse a professora .

Maria da Conceição completou dizendo que, para o Dia das Mães, ela ainda vai pensar um pouco mais sobre os presentes que pretende comprar.

Nesse feriado, ela revelou que adquiriu dois pen drives, e, na loja de roupas da Ryma, pretendia gastar em torno de R$ 150, mas ainda iria comprar mais dois celulares e uma chapinha. “Para o Dia das Mães, vou segurar um pouco até próximo da data”, disse.

Joandres Xavier

EM TEMPO