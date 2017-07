Consumidora reclama do aumento de 800% na conta de energia elétrica

Valor da conta de luz subiu para alguns clientes – Ione Moreno

Com um consumo de energia residencial de R$ 250 mensal, em média, a atendente Eliete Ortiz, 49, teve uma surpresa ao conferir a conta de luz no último mês de junho, referente ao apurado em maio.

Em vez do valor médio que vinha sendo cobrado, o documento mostrava o total de R$ 2.250,24, quase 800% superior ao que Eliete estava habituada a pagar. Imediatamente no último dia 3 de julho, a atendente entrou com uma reclamação de aumento de consumo na Eletrobras Distribuição Amazonas para investigar as causas de a conta ter vindo tão alta.

No documento do protocolo de atendimento de nº 7583668, enviado por Eliete à reportagem, a Eletrobras Distribuição Amazonas se dispôs a executar o serviço de investigação e dar uma resposta até o dia 10 de julho, mas o prazo venceu e a atendente não teve retorno. A consumidora explicou que não há motivos para o valor ter subido tão rápido.

Eliete conta que não entende o porquê do aumento, pois não realizou nenhuma obra na casa recentemente e não interferiu no contador instalado pela companhia, sem falar que outras pessoas não frequentam sua residência. “Eu moro sozinha, trabalho e passo o dia inteiro fora de casa só volto à noite. Não durmo em casa todos os dias porque cuido da minha mãe, que é acamada. Só durmo em casa em dois dias na semana”, contou.

Acostumada a pagar, em média, R$ 250 por mês, Eliete Ortiz recebeu fatura com cobrança de R$ 2.250,24 – Marcio Melo

De acordo com o relatório das contas da atendente que consta no banco de dados da Eletrobras, em alguns meses a cobrança alcançou valores mínimos que não ultrapassam R$ 40. Entre os períodos, pode-se notar os meses de abril (R$ 25,61) e o de dezembro de 2016 (R$ 23,39).

O chefe de fiscalização do Secretaria Executiva de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Audryn Iran Luz, sugeriu que a consumidora pode comparecer ao órgão com duas copias das faturas para registrar a reclamação e avaliar a possibilidade de desvio entre outras. “Pelo valor que tem uma diferença gigantesca, geralmente se encontra irregularidades. A partir daí, se faz a pesquisa para saber o porquê. Até receber a resposta da companhia a consumidora pode adiantar solicitação por meio do Procon-AM”, afirma.

Por meio de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que enviará uma equipe, o mais breve possível, para realizar nova leitura no medidor da unidade consumidora para apurar o caso.

