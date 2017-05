Consumidor vai gastar mais com presentes no Dia das Mães em 2017

Considerada a segunda data mais importante para o comércio nacional, o Dia das Mães deste ano, que será celebrado no próximo dia 14, deve fazer com que 73% dos brasileiros realizem ao menos uma compra no período. O dado consta da pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) nas capitais brasileiras, que foi divulgada ontem (4).

A maior parte dos consumidores está receosa para aumentar gastos na comparação com o ano passado, procurando manter o orçamento livre de dívidas. Apenas 10% dos compradores disseram que têm a intenção de desembolsar mais com presentes. Já 38% planejam gastar a mesma quantia que no ano passado, enquanto 27% pensam em diminuir.

Todos os anos, a assistente social Sofia Marques se planeja para gastar até R$ 150. Entretanto, ela sempre ultrapassa esse valor. “Estipulo essa meta por conta de outras despesas que tenho. Porém, acabo gastando mais do que esse valor, até porque é uma data extremamente especial”, afirmou.

A assistente social contou, ainda, que não compra apenas um presente. “Saio de casa com essa intenção, mas nunca consigo cumprir. As vitrines ficam tão encantadoras, alguns preços ficam mais em conta e as promoções enchem os nossos olhos, que fica difícil o consumidor comprar apenas um item”, ressaltou.

Já o caso da enfermeira Nadielle Ribeiro é diferente. “Eu não costumo determinar um valor específico, o que já me prejudicou, pois acabei estourando o meu orçamento e, no mês seguinte, vi gastos que nem lembrava de ter feito”, pontuou. “Um ano, eu gastei quase R$ 1 mil em presentes para minha mãe, minha avó, minha sogra e minha madrinha. Parcelei em várias vezes e, ainda assim, fiquei com outras pendências financeiras”, acrescentou.

Crise complica

De acordo com a pesquisa, os consumidores que não vão comprar presentes para o Dia das Mães deste ano representam 25% da amostra e os indecisos são 2%.

Devido à crise, a enfermeira Nadielle Ribeiro já pensou na possibilidade de não comprar nada. “Estou sem um emprego fixo no momento, o que me impede de fazer uma compra tão elevada. Embora existam várias facilidades de pagamento por parte das lojas, ainda não sei o que farei para este ano”, disse.

A necessidade de economizar é a razão mais mencionada por quem pretende gastar menos no Dia das Mães, citado por 46% dos entrevistados. Outras justificativas são dificuldades financeiras (29%), o cenário econômico instável e aumento da inflação (23%) e o endividamento (14%).

Alyne Araújo e Henderson Martins

EM TEMPO