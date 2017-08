Consultas oftalmológicas grátis são oferecidas em unidades do PAC

Três dos seis postos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) estão oferecendo benefício das “Salas de Atendimento Oftalmológico”: os PACs São José (avenida Cosme Ferreira, 4.605, Uai Shopping, São José I, zona leste), Cidade Nova (avenida Noel Nutels, 1.350, Cidade Nova I, zona norte) e Compensa (avenida Brasil, 1.325, Compensa I, zona oeste).

Nas clínicas, é possível fazer consultas, exames, receber os óculos, além dos encaminhamentos para os procedimentos cirúrgicos. O atendimento e os óculos são gratuitos.

No PAC São José, os agendamentos acontecem sempre na última sexta-feira de cada mês. Para estudante até 18 anos, os documentos exigidos são: comprovante de matrícula (declaração), RG ou certidão de nascimento. Para os casos prioritários e para o público adulto, os documentos necessários são: RG e CPF.

No posto da Cidade Nova, as inscrições podem ser feitas mensalmente na última e na primeira semana. Estudantes, prioridades e o público geral devem apresentar os mesmos documentos citados acima com o acréscimo do comprovante de residência.

Já no PAC Compensa, os cadastros podem ser feitos sempre na primeira semana do mês. É necessário apresentar: RG, CPF e comprovante de escolaridade (estudantes); e RG, CPF e o número de telefone (público geral).