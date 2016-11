Consultas ao Portal da Transparência têm crescimento recorde em 2016

O número de acessos ao Portal da Transparência do governo federal bateu recorde histórico. Em outubro, o site recebeu 2.229.022 visitas, maior número para o mês, desde seu lançamento, em novembro de 2004. No acumulado parcial de 2016, o resultado já supera a média de anos anteriores. De janeiro a novembro, a página recebeu 16,6 milhões de visualizações. A área mais acessada é a de ‘Despesas Diárias’, com 50% de aumento nos acessos. Os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul lideram as consultas ao portal.

Um dos fatores que pode ter contribuído para o aumento de acessos foram as eleições municipais ocorridas em outubro. “Na CGU, a gente tem como política de transparência não monitorar a motivação de quem está acessando. Mas acreditamos que o período eleitoral tenha impactado o interesse do cidadão nos últimos meses”, destaca Giovanni Viana, auditor de Finanças e Controle do Ministério de Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

Dados da CGU mostram que os acessos ao Portal da Transparência também foram impulsionados depois da edição da Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Em 2011, o portal recebeu 3.369.275 acessos. Em 2012, com a lei já em vigor, o número saltou para 8.170.046. Em menos de quatro anos, esse índice dobrou atingindo quase 17 milhões de visitas.

“A sociedade tem tido maior interesse em monitorar o uso dos recursos públicos. Vemos que o trabalho tem sido usado e isso serve de motivação para aprimorarmos o sistema”, comenta Viana.

O ministério está desenvolvendo um projeto para reformular o Portal da Transparência. Uma das mudanças será na forma de busca de informações. “A ideia é ter uma ferramenta de busca global, para que o cidadão logo na primeira página encontre o assunto de seu interesse”, explica o auditor.

A previsão é que a nova ferramenta já esteja em funcionamento em 2017. “Estamos trabalhando também na visualização dos dados, queremos colocar mais gráficos e mais informações em formato aberto para que a informação fique mais fácil de ser compreendida”, completa Viana.

Acesso à informação

A iniciativa do Portal da Transparência surgiu há 13 anos com o objetivo de aumentar a transparência da gestão pública e permitir que qualquer cidadão acompanhe e ajude a fiscalizar como o dinheiro público é utilizado. Para facilitar a busca de dados no site, há um manual prático de navegação do portal. Entre os serviços disponíveis estão consultas à movimentação de recursos relativos ao Poder Executivo Federal, informações sobre servidores, cadastro de benefícios sociais e liberação de recursos para convênios do governo federal com os municípios.

O mês de novembro também é o marco de cinco anos de criação da Lei de Acesso à Informação. A lei foi editada para regulamentar o direito constitucional de acesso a informações públicas por qualquer pessoa, física ou jurídica e abrange as ações dos administradores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito da União, dos estados e municípios.

Débora Brito

Agência Brasil