Consulta ao CPF agora é on-line e gratuita; ação é resultado de reivindicação do Procon-AM

Consumidores poderão fazer a consulta da situação do CPF (Cadastro de Pessoa Física), diretamente pela internet e gratuitamente por meio do site seresaconsumidor.com.br.

O endereço eletrônico está no ar desde o dia 12 de julho e é resultado de uma reivindicação da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor no Amazonas (Procon-AM) junto ao Serasa Experian.

Outra plataforma que será utilizada especialmente pelo Procon para acelerar as audiências será inauguradaem setembro. “Em vários lugares se cobra R$5, R$10 e, em São Paulo, até R$20 para consultar o CPF. Agora o consumidor pode verificar seu CPF e sua vida financeira sem custo nenhum e pela internet, o que é melhor ainda, sem precisar ir à cartórios”, declarou a secretária executiva do Procon Amazonas, Rosely Fernandes.

A secretária informou que, no país, há quase 60 milhões de pessoas inadimplentes. Essas medidas potencializam o trabalho do órgão.

O site permite ainda que, além do cidadão possa verificar seu CPF, tenha acesso a dicas de educação financeira, de fuma forma bem didática e até por meio de jogos eletrônicos. A iniciativa foi do Procon-AM, mas que beneficiou todo o país com a abertura do endereço em nível nacional.

Ainda no site, além de poder verificar a existência de pendências financeiras, o consumidor pode renegociar dívidas atrasadas diretamente com o credor.

O acesso também poderá ser feito via aplicativo de celular, chamado Serasa Consumidor, que já está disponível no Google Play e em breve estará disponível para os celulares com sistema operacional IOS.

Por Joandres Xavier