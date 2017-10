Consulado acompanha investigação sobre queda de avião que matou sueca; corpo já está em Manaus

Horas após um hidroavião monomotor cair no rio Negro na tarde desta terça-feira (17), e resultar na morte de uma turista sueca identificada apenas como Carolina, o Consulado da Suécia em Manaus, informou que acompanha o caso. Além de Carolina, outros quatro passageiros também estavam na aeronave. O corpo da turista sueca já está capital.

“[Estamos] tomando todas as providências que a situação requer e aguardando as informações oficiais oriundas da Embaixada da Suécia, em Brasília”, informou o Consulado por meio de nota.

Leia também: Turista sueca morre em queda de avião com 5 passageiros no rio Negro

A aeronave, que pertence ao Greenpeace, decolou do município de Barcelos (distante 399 km de Manaus) mas acabou caindo nas proximidades de Novo Airão (a 180 km da capital). Dois homens e duas mulheres que estavam no hidroavião foram resgatados por passageiros do Barco Comandante Natal VII, que navegada pelo rio Negro com destino a Manaus.

“Era visível que ele não estava mais operando normalmente. Depois de poucos minutos após passar pelo nosso barco, o avião acabou capotando”, detalhou o professor Edmilson da Silva, que presenciou o acidente.

EM TEMPO

Leia mais

Acidente envolvendo moto superesportiva deixa dois mortos na avenida Brasil

Padrasto e estudante reagem a assalto e são baleados; jovem morreu no hospital

Após pular de lancha, cantor Michael Lacerda desaparece no rio Negro