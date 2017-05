Construção de presídio federal em Iranduba divide opiniões

Um dos assuntos que gerou mais repercussão, nesta quarta-feira (3), foi a possível instalação de um presídio federal em Iranduba (distante a 27 km de Manaus). As opiniões diversas surgiram, principalmente, nas redes sociais após o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, assinar o protocolo de intenção de recebimento para a construção do presídio na cidade nesta manhã.

Além da população do município, o prefeito de Iranduba, Francisco Silva (DEM), o “Chico Doido”, se mostrou dividido sobre a medida. O Em Tempo entrou em contato com o gestor municipal, por telefone, que informou não ter conhecimento sobre a decisão Sérgio Fontes em colocar Iranduba como uma das cinco cidades que vão receber o presídio federal.

“Eu não estou sabendo de nada e, se realmente o Governo do Amazonas assinou tal protocolo, eu vou pedir uma Audiência Pública” afirmou “Chico Doido”.

Iranduba entra na disputa junto com as cidades de Macapá (AP) e Belém (PA), para abrigar umas das cincos unidades prisionais que vão ser construídas no Brasil a partir deste ano.

A assinatura foi feita por Sérgio Fontes, durante uma reunião com o representante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Cleitman Coelho.

Após consulta aos leitores nas redes sociais, parte da população de Iranduba se mostrou contra a construção do presídio no município. A reportagem entrevistou o policial civil, Jailson Lopes Rezende, que afirmou que a existência do presídio na cidade pode ser negativo para os moradores da região.

“Há uma superlotação em todo o sistema carcerário do Estado e há também a falta de mão de obra de agentes penitenciários para trabalhar dentro dos presídios. Apesar de que os investimentos e os custos com manutenção não serem obrigações do governo do Estado, eu não vejo necessidade de mais uma jaula no Amazonas” disse.

Para a estudante Thays Duarte Nunes, a violência está aumentando no município e esse avançando aconteceu, principalmente, após a construção da Ponte Jornalista Phelippe Daou. Com a construção do novo presídio, ela acredita que deva crescer ainda mais os casos criminais.

“Os assaltos acontecem todos os dias. Na minha opinião, não é bom pelo lado da segurança. Durante uma rebelião, os alvos mais atingidos serão os próprios cidadãos da cidade. Todo desenvolvimento é bom, mas tudo que é desconhecido aumenta o medo” destacou a jovem.

De acordo com o vereador Luís Carlos (PT), conhecido como “Velho”, o presídio será bem vindo na cidade.

“Um presídio federal vai levantar a economia do município. Isso desde a construção e também depois de pronta. Não vejo motivos para não ser construída aqui. Ele deve gerar empregos”, ressaltou.

O secretário da Seap, Cleitman Coelho, esclareceu que a construção, manutenção e administração de um presídio federal são feitas, exclusivamente, com verbas e mão de obra provenientes do Governo Federal.

“Uma unidade prisional federal no Amazonas não representa nenhum investimento ou ônus para o Governo do Estado. A administração do presídio é feita por agentes federais concursados de Execução Penal e a vinda desse empreendimento para Iranduba pode trazer muitos benefícios econômicos para o município”.

O pastor da igreja Pentecostal Unidas do Brasil, Maycon Moldes, é contra a medida devido à possíveis rebeliões, que podem ocorrer no presídio.

“Quando acontece uma rebelião em Manaus, nós já ficamos em pânico. Imagina com um presídio entro da nossa cidade”.

