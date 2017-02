Construção de ponte na Manaus 2000 está em reta final

Principal acesso entre o conjunto Atílio Andreazza e a Rua Solimões, no bairro Japiim, Zona Sul, a ponte da rua Manaus 2000 está sendo totalmente reconstruída pela Prefeitura de Manaus. A antiga estrutura de madeira recebeu nova sustentação metálica, além de uma escadaria reformada e a instalação de guarda-corpos, garantindo mais segurança aos pedestres.

Em construção pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a nova ponte terá 45 metros de​ extensão com 1,20 metros de largura. Ela é construída de forma mista, com piso de madeira e estrutura metálica. A expectativa é que até sábado todos os serviços na área sejam finalizados.

Quem mora na área já vibra com a retomada do acesso. “Todos nós seremos beneficiados, pois sem essa ponte a única forma de acessar o outro lado da via era fazendo um retorno, que fica a mais de 100 metros. Temos uma escola municipal aqui perto e com a ponte, os estudantes, pais e professores terão uma grande melhoria no acesso”, comentou o segurança Alcides Ferreira.

O diretor do Departamento de Manutenção de Infraestrutura Urbana (Dmiu) da Seminf, José Roberto Costa, explicou que o órgão vem intensificando as ações de recuperação de pontes na cidade. “Além desta que estamos fazendo aqui na avenida Manaus 2000, vamos estender nossas equipes para construir mais duas pontes aqui mesmo dentro do conjunto Atílio Andreazza.

Novas frentes

Outra frente de trabalho com ação semelhante ocorre na rua Evadin, no bairro Nova Vitória, na Zona Leste. Uma nova ponte de 25 metros está sendo concluída no local para melhorar o acesso dos moradores da área.

Também no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste, a Prefeitura de Manaus deu início, nesta semana, à reconstrução de uma nova ponte em concreto armado, localizada na rua Alameda da Paz.

Com informações da assessoria