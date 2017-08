Construção Civil tem saldo positivo de empregos no Amazonas

Construção civil começa a dar sinais de crescimento no Estado -foto:Arquivo/Em Tempo

O setor da construção civil no Amazonas apresentou um saldo positivo na geração de empregos formais entre a diferença entre o número de desligamentos e a quantidade de admissões de 353 empregos no último mês de julho. Os dados pertencem ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e representa quase metade do resultado nacional.

Os números receberam atenção especial do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), e mostram também que o saldo de novas ocupações na construção civil do Amazonas representa quase metade do saldo nacional, que foi de 724 empregos. Em junho, o Estado já apresentava retomada do emprego no setor. Naquele mês, a diferença entre o número de contratações e o de demissões foi de 167 empregos.

O presidente do Sinduscon-AM, engenheiro civil Frank Souza, destacou como fatores que podem ter contribuído com o crescimento do emprego no setor, o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o aquecimento gradual da economia e o início de novas obras lançadas neste segundo semestre “O período de verão, propicia início de obras”, ressalta.

O economista Mourão Júnior, avaliou que o programa Minha Casa Minha Vida em Manaus ainda tem linha de crédito disponível e as empresas ainda estão aproveitando essa oportunidade junto à Caixa Econômica Federal. “Este tipo de financiamento para classes C e D, continua impulsionando o mercado ainda que pouco”, conta. Mourão disse ainda que outro ponto positivo, é que parte da população está achando mais seguro fazer investimento de imóveis, principalmente na planta.

O presidente Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas (Ademi), Romero Reis, disse que historicamente o segundo semestre sempre é melhor do que o primeiro. O empresário acredita que a retomada, está se mostrando com uma velocidade um pouco menor do que em outras épocas, mas permite projetar que ela terá uma duração maior e mais consistente. “Certamente nos próximos meses a geração de emprego deve aumentar a cada mês”, afirmou.

Ainda de acordo com informações do Sinduscon-AM, no ranking geral, em julho, o Amazonas teve saldo de 1.888 empregos, o que coloca o Estado na quarta posição entre os estados com o melhor resultado em relação à diferença entre o número de desligamentos e de novas contratações em todas as atividades analisadas pelo Caged.

O MTE ainda não informou o número de desligamentos nem a quantidade de admissões no Amazonas no mês de julho. A previsão é que esses dados sejam divulgados na próxima semana.

