Construção civil prevê alta de 5% com FGTS

Após uma semana da liberação dos saques da primeira remessa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a construção civil no Amazonas tem expectativa de crescimento de 5% nas vendas a partir do segundo semestre deste ano. Para representes do setor, as indecisões políticas ainda são fatores que prejudicam bastante o mercado imobiliário.

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Frank Souza, por enquanto, o setor de construção civil não sentiu melhoras com o início dos saques do FGTS. Segundo ele, a expectativa é boa para as pessoas que têm dívidas no mercado imobiliário e poderão quitá-las com o recurso extra.

O presidente do Sinduscon explicou que o setor queda de juros da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) entre 8% e 9%. A redução, segundo ele, consequentemente impulsionará o setor, uma vez que vai gerar valores mais baixos nas prestações. “As coisas tendem a melhorar, pois o governo começará resolvendo os problemas da Previdência e as questões trabalhistas. Em termo de percentual, a expectativa gira em torno de 3% a 5%, em comparação ao ano passado”, disse.

Para o empresário Joaquim Auzier, ainda é muito cedo para se ter alguma movimentação em relação ao crescimento do setor da construção civil pelo saque do FGTS. Segundo ele, o valor disponibilizado não é significativo para alavancar o setor. O empresário explicou que a melhoria deve ser sentida no setor de consumo de materiais de construção.

O valor, segundo Auzier, vai servir bastante para quitar alguma dívida. “O que acontece é que parou de descer, estamos no fundo do poço e o jeito é impulsionar e ir para cima. Ao nosso ver, não tem como ficar mais ruim do que já ficou”, comentou.

Obras públicas

O empresário disse, ainda, que o setor de obras públicas poderá alavancar a área de construção civil. De acordo com ele, o governador José Melo (Pros) prometeu investimentos em novas construções e infraestruturas.

A partir do mês de maio, deverão começar a sair os editais de licitação e no mês de agosto, aproveitando o período de verão, as construções poderão começar a alavancar. “O grande marco do governador me parece que vai ser a parte física do setor de educação, com construção de muitas escolas e reformas, e isso vai dar uma alavancada no setor de construção civil”, destacou o empresário.

Segundo semestre

Para o empresário Shell Neves, 36, o saque do FGTS deve melhorar pouca coisa no setor de construção civil. Ele explicou que, como o dinheiro extra está sendo retirado em parcelas, a economia no setor deverá começar a aquecer a partir do segundo semestre do ano.

Shell Neves explicou que os saques no FGTS trarão uma injeção na economia brasileira de R$ 12 bilhões ao mês, valor esse, segundo ele, que não pode representar muito para o tamanho do país.

O empresário conta que o rombo deixado pela crise econômica é muito grande, e a expectativa é que haja uma melhora, só a partir do segundo semestre, com a chegada do verão e o início do pagamento das parcelas do décimo terceiro salário. “Aqui na empresa, para eu me estabilizar, vou precisar de 2 a 3 anos. Para eu voltar ao meu patamar de comercialização tenho que aumentar 90% as vendas. Hoje, eu trabalho com uma venda final de apenas 10%, uma queda bastante significativa que teve início ainda no ano passado”, frisou o empresário.

Henderson Martins

EM TEMPO