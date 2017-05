Conselho Nacional de Justiça realizará inspeção no Amazonas 

Uma equipe de 15 profissionais designados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre juízes de vários Estados e assessores, estará em Manaus no início de junho para realizar a inspeção do órgão nos setores administrativos e judiciais da Justiça comum estadual de primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). De acordo com a assessoria, os trabalhos serão realizados de 5 a 9 de junho e não haverá, nesse período, suspensão do expediente.



A inspeção de rotina, foi determinada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Durante as atividades da equipe do CNJ no Estado, os setores do TJAM terão que designar pelo menos um servidor para prestar as informações solicitadas pelos juízes e assessores. A equipe de inspeção será formada por seis juízes, sendo dois do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), e magistrados do Judiciário Estadual de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia e Distrito Federal, além de nove assessores.

A realização da inspeção faz parte das atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ para a verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares em diversas unidades do Poder Judiciário de todo o País, havendo ou não evidências de irregularidades.

Com informações da assessoria