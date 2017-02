Conselho de Educação Física faz mutirão para regularização de profissionais no interior do AM

O Conselho Regional de Educação Física da 8° Região (CREF8) inicia este mês um projeto chamado CREF Itinerante. A iniciativa pretende levar ao interior do Amazonas serviços básicos oferecidos pela instituição, como a regularização dos profissionais da área, cursos e ações de fiscalização e orientação.

“O CREF Itinerante pretende levar os serviços de fiscalização, orientação, atendimento profissional, emissão e renovação de cédulas profissionais, renegociação de débitos, emissão de boletos, além de cursos para os profissionais”, afirmou o presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo.

Ainda segundo ele, a ideia do projeto surgiu após constatar a necessidade que a população do interior do Estado tinha em manter contato e a situação regularizada.

“Há uma certa quantidade de profissionais registrados nos municípios do interior, porém o Conselho quer estar mais próximo dessa população que, em certas ocasiões, necessita de algum serviço ofertado pelo CREF8”, disse.

A primeira cidade a receber os serviços do CREF Itinerante será Parintins, agora em fevereiro. Em seguida, Itacoatiara e Manacapuru também serão atendidas. Os próximos destinos ainda serão definidos.

Com informações da assessoria