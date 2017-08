Conselho abre inscrição para peritos em segurança no trabalho e saúde em Manaus

Peritos terão chance de reciclagem -foto: Divulgação

O Conselho Nacional de Peritos Judiciais (Conpej) segue com as inscrições abertas para o curso de formação de peritos em Insalubridade e Periculosidade, um dos mais demandados de todo o País e com uma das taxas mais baixas de profissionais disponíveis no mercado. A capacitação acontece pela primeira vez em Manaus.

As aulas acontecem nos próximos dias 16 e 17 de setembro, no Manaus Plaza Shopping. Responsável por inserir mais de mil profissionais no mercado amazonense, o conselho quer ampliar a oferta de peritos judiciais em todo o Estado, aumentando as áreas de conhecimento.

De acordo com o delegado regional do Conpej, Arnaldo Botelho, a formação é voltada para médicos do Trabalho, engenheiros e técnicos de Segurança do Trabalho, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, advogados, tecnólogos de Segurança do Trabalho e demais profissionais prevencionistas que buscam adquirir conhecimentos técnicos e jurídicos que lhes possibilitem atuar em perícias judiciais, sejam como peritos (nível superior) ou assistentes técnicos (nível médio).

Oportunidade

“Nossa formação é abrangente e até mesmo pessoas com formação de nível médio podem participar e buscar uma nova forma de se inserir no mercado de trabalho. Vale lembrar que peritos judiciais podem trabalhar nos tribunais de justiça sem a necessidade de concurso público“, explicou o delegado.

O conteúdo é organizado módulos e aborda desde os aspectos jurídicos das perícias judiciais com pedidos de insalubridade e periculosidade até a metodologia e estratégia de amostragem de riscos químicos, físicos e biológicos, finalizando com exercícios práticos de elaboração de laudo pericial e de impugnação de laudos desfavoráveis.

Perícia Judicial

Arnaldo observa que há um interesse cada vez maior pela formação em Perícia Judicial devido ao crescente número de pedidos de insalubridade e periculosidade no país. Por isso, são necessários profissionais capacitados para atuarem como peritos e assistentes técnicos em empresas, assessorias, etc. “Um dos objetivos do curso é qualificar o trabalho da perícia e facilitar o entendimento do papel de cada um dos envolvidos nesse processo”, afirmou.

Nova turma

Para ampliar ainda mais a oferta, nos dias 23 e 24 de setembro, o Conpej promove ainda uma nova turma de Perícia Judicial, este no Millenium Shopping.

Inscrições

As inscrições de ambos os cursos podem ser feitas pelo site am.conpej.org.br ou diretamente na sede regional do conselho, que fica a rua Herman Lima, número 5, conjunto Parque Aruana, na Compensa.

Mais informações podem ser obtidas através dos números (92) 3087-8152, (92) 99437-9100, (92) 98149-6582 e (92) 98408-2512.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Após morte de técnico em explosão, funcionários da Reman protestam por mais segurança no trabalho

Segurança Privada perde 1.818 postos de trabalho no Amazonas

Construtora no AM é condenada a pagar R$ 900 mil por descumprir normas de segurança