Conmebol ratifica Libertadores com sete brasileiros

Assim como antecipado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na noite deste domingo (2), a Conmebol ratificou em comunicado que o Brasil terá direito a sete vagas na Libertadores a partir de 2017.

A CBF já anunciou que se classificarão para o torneio continental os seis primeiros do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Assim, o Brasil terá o maior número de representantes, pois a Argentina ganhou apenas uma vaga e terá seis times garantidos na Libertadores.

O número de representantes do Brasil, porém, pode chegar até oito em 2017 caso uma equipe do país conquiste a Copa Sul-Americana. Antes, o time campeão entrava na Libertadores tirando uma vaga reservada ao país, o que deixará de acontecer a partir de 2017. A partir de 2018, o número de brasileiros pode chegar a nove.

Com a mudança do regulamento de classificação para a Libertadores, o Campeonato Brasileiro passará a enviar seis times para a disputa da Libertadores. O chamado ‘G6’, porém, pode virar até ‘G9’ em algum momento, caso um dos seis primeiros colocados do Brasileiro também seja campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana ou da própria Libertadores, que garantem vaga direta no torneio continental.

Além das sete vagas destinadas ao país (seis pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil), o Brasil pode ter mais um time classificado através da Copa Sul-Americana, já que Coritiba e Chapecoense estão nas quartas de finais. A partir de 2018, esse número pode chegar até nove representantes, caso times brasileiros conquistem a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Em 2017 isso não será possível porque o colombiano Atlético Nacional foi o campeão da Libertadores de 2016.

A Libertadores, a partir de 2017, terá 44 equipes; a Sul-Americana terá 54 times.

Como fica a definição de quem disputa pré-Libertadores ou vai direto à fase de grupos?

Como o formato e o número de participantes da fase de grupos da Libertadores foi mantido (32 times), as novas vagas são destinadas à chamada ‘pré-Libertadores’.

Sul-Americana

O Brasil terá direito a seis vagas fixas na Copa Sul-Americana. A CBF ainda não anunciou como será a definição dos classificados. Além destes representantes, os dez times de melhor campanha eliminados antes das oitavas de final da Libertadores se integrarão à Copa Sul-Americana, elevando o número de participantes a 54.

Assim como a Libertadores, a Copa Sul-Americana também passou por mudanças e será disputada anualmente de março a dezembro.

A Conmebol ainda não confirmou como será o formato da Libertadores. A entidade estuda a implantação da final em jogo único e em campo neutro, como ocorre na Liga dos Campeões.

Por Folhapress