Conheça os carros utilitários com maior valor de revenda

Renault Master vence em categorias diferentes – Fotos: Divulgação

A Hyundai HR, que é produzida em Goiás, completou os seus 10 anos de fabricação nacional acumulando os prêmios nas categorias Camioneta de Carga e Campeão Geral. Já a Renault Master, que em 2016 levou a categoria camioneta, neste ano venceu na Furgão.

A picape Hyundai HR conquistou dois troféus no Prêmio Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2017, sendo vencedora nas categorias, Camioneta de Carga e Campeão Geral – Utilitários. A terceira edição do prêmio foi resultado de um estudo inédito, baseado em pesquisas da Molicar, com iniciativa da Agência Autoinforme, em parceria com a Editora Frota e Texto final. No ano passado, o prêmio da categoria Camioneta de Carga ficou com a Renault Master, que neste ano venceu na categoria Furgão.

Além de ter permissão para trafegar em grandes centros urbanos em que o tráfego de caminhões é restringido pela legislação, o modelo possui a maior capacidade de carga da categoria, com 1,8 mil quilos. O modelo oferece ainda airbag para os três ocupantes da cabine. A sua versão de entrada 2018 está com preço sugerido de R$ 73,7 mil, sem caçamba.

O veículo é equipado com motor Euro V de 2.5 litros diesel (D4CB), com quatro cilindros em linha, 16 válvulas, que gera 130 cavalos (cv) e 3,8 mil rotações por minuto (rpm), com torque de 26 quilogramas força por metro (kgf/m), disponível entre 1,5 mil e 3,5 mil rpm. Cabeçote de alumínio, tecnologia com motor turbo alimentado mais intercooler, sistema de recirculação dos gases de escape e injeção eletrônica Common Rail Direct Injection (CRDI) completam o motor.

Graças a essas características e ao grande sucesso de vendas pelo Brasil, o Hyundai HR já havia sido premiado três meses antes, recebendo pelo 10º ano consecutivo o Prêmio Lótus, que destaca anualmente as marcas e veículos mais vendidos do país, na categoria Camioneta de Carga do Ano, na versão chassi cabine de até 3,5 toneladas de peso bruto total (PBT).

O veículo se destaca também pelo design marcante e conta com corrente de distribuição que dura por toda a sua vida útil

Para o diretor executivo comercial da CAOA, Anselmo Borgheti, a premiação reflete o trabalho da montadora em torno do produto desde o início de sua produção, em 2007, do desenvolvimento à construção de sua imagem e toda a estrutura de atendimento ao cliente, em vendas, em que atingimos o 1º lugar no último ranking de qualidade divulgado pela consultoria J.D. Power, e também nos serviços de pós-venda.

Anselmo Borgheti diz que, por se tratar de uma avaliação baseada em um estudo que aponta os modelos que obtiveram os menores índices de depreciação, o prêmio se tornou referência para o consumidor na hora da compra do veículo, seja novo ou usado.

“Ele demonstra nosso extremo cuidado em oferecer uma impecável rede de concessionárias e também um pós-venda atencioso na oferta de peças e serviços”.

Premiado agora como furgão

O Renault Master que venceu na categoria Furgão da 3ª edição do Prêmio de Maior Valor de Revenda já está no mercado com o seu modelo 2018, com preço sugerido de R$ 87,9 mil na sua versão de entrada.

O gerente de Marketing da Renault do Brasil, Rafael Garbosa, lembra que, no ano passado, o Renault Master venceu o prêmio na categoria Camioneta de Carga – Chassi Cabine. Líder de mercado no Brasil há mais de 3 anos, o Renault Master reúne atributos como potência, robustez e conforto ao dirigir similar ao de um veículo de passeio.

O veículo se destaca também pelo design marcante e conta com corrente de distribuição que dura por toda a sua vida útil, sem necessidade de troca.

Versátil, a linha oferece furgões com capacidade de carga de até 1.593 quilos. O modelo da marca francesa conta ainda com dez versões de carroceria e mais de 60 configurações para atender qualquer tipo de necessidade de carga.

Volvo

Na categoria Caminhões Pesados, o Volvo FH conquistou o Prêmio Maior Valor de Revenda pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com o diretor de caminhões Volvo no Brasil, Bernardo Fedalto, a menor depreciação espelha o resultado que o FH gera para seus proprietários.

“É uma clara medida que os investimentos feitos pela Volvo para proporcionar aos nossos clientes as tecnologias mais modernas, estão sendo reconhecidos”, destaca Bernardo.

EM TEMPO