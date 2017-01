Conheça os suplentes dos atuais vereadores em Manaus

Mesmo sem a responsabilidade do Parlamento em mãos, os três primeiros suplentes dos partidos e coligações que conseguiram eleger vereadores para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) nas eleições 2016, podem ter papel fundamental no cenário político municipal. Isso porque, na ausência, desistência do cargo do vereador eleito para a disputa de outra candidatura ou devido a impugnação por crime eleitoral, abre-se automaticamente a vaga, que será ocupada obrigatoriamente pelo primeiro suplente do partido com maior quantidade de votos.

De acordo com o atual presidente da CMM e candidato à reeleição na casa, o vereador Wilker Barreto (PHS), o suplente, ao assumir a função no Executivo, possui todas as prerrogativas de um vereador eleito. Mas, salienta, que fica vedado a participação em comissões e cargos na mesa diretora. “A presidência de comissão é inerente aos vereadores”. Ele observa, ainda, que em algumas legislações há uma movimentação maior de suplentes, já em outras quase ninguém chega a assumir vagas.

Entre os que compõem a lista de suplentes desta legislatura estão nomes conhecidos que, por durante anos, ocuparam cadeiras como titulares no Legislativo municipal, a exemplo de Amauri Colares (PRB), Socorro Sampaio (PP), Pastora Luciana (PP), Bibiano (PT), Waldemir José (PT), Mário Frota (PHS), Massami Miki (PSL), Vilma Queiroz (PHS) e Sildomar Abtibol (PSD), que não foram reeleitos porque atingiram votos suficientes para reconquistar suas vagas no Parlamento. Além deles, a lista de “reservas” conta ainda com Ronaldo Tabosa (PP) e Mirtes Sales (PR).

Na coligação PRB/PSC, partido que elegeu o vereador mais votado de Manaus, João Luiz, os três primeiros suplentes são Amauri Colares (7.031 votos), Márcio Tavares (2.709) e José de oliveira (1.247). Na coligação que elegeu Reizo Castelo Branco (PTB) e Álvaro Campelo (PP), os suplentes são Ronaldo Tabosa (6.945 votos), Socorro Sampaio (5.096 votos) e Pastora Luciana (4.227 votos). Já no PDT, os suplentes são Gilberto Júnior (3.368), Mauro Souza (3.165) e Sérgio Machado (3 mil votos).

O PT, que conseguiu eleger somente um vereador, o novato Cícero Custódio, o Sassá da Construção Civil, transformou os vereadores em fim de mandato, Bibiano (3.431 votos) e Waldemir José (2.971 votos), em primeiro e segundo suplentes, respectivamente; juntamente com Wagner Santana (2.310 votos). No PMDB, poderão ocupar uma vaga na ausência dos vereadores eleitos, Dallas Filho (4.196 votos), Mauro Lippi (2.622 votos) e Paulo Pacheco (1.859). Já pelo PSL, os três primeiros substitutos que poderão ocupar um lugar na CMM na ausência da vereadora eleita Glória Carratte, são Massami Miki (3.637 votos), Rodinei Ramos (2.578) e Alessandro Cohen (1.683).

O partido PMN, que trouxe de volta à CMM o vereador eleito Chico Preto, que idealizou, construiu e inaugurou o atual prédio do Legislativo localizado no bairro Santo Antônio, tem como possíveis ocupantes de vaga na câmara, Daniel Vasconcelos (3.814), Luciano Albuquerque (3.120) e Elmison Bezerra (1.415). Já pelo PTN, os suplentes são Roberto Maia Filho (6.285), Alonso Souza (5.752) e João Francisco (5.266). O Partido Republicano, PR, tem como suplentes, Mirtes Sales (3.198 votos), Caio André Oliveira (3.182) e Liliane Araújo (2.339 votos).

O DEM tem como primeiros suplentes, Antônio Lima (5.104 votos), Januário Rocha (4.251 votos) e Gustavo Garcia (4.027 votos). Entre os suplentes do PHS, está Vilma Queiroz (3.301), que não conseguiu reeleger-se e está em segunda posição para assumir uma vaga. O primeiro suplente do partido é Eloi Carvalho (3.714) e o terceiro é Mário Frota (2.869), que também não conseguiu se reeleger.

No partido PTC, os primeiros três suplentes são Sergio Câmara (3.219), Alessandro Figueiredo (2.244) e Frank de Souza (2.099). Pelo PSB, o primeiro suplente é Ali Assi (3.408), João Santos (2.883) e Moacir Vulcão (2.835). Pelo PV, os suplentes são Jader Pinto (3.058), Francisco de Oliveira (2.836) e Everaldo Farias Lima (2.730). No PSDB, Danizio Souza, o Dante ((5.700), é o primeiro suplente do partido e vem seguido por Rodrigo Araujo (4.356), Elvys Nascimento (3.190)

No PPL, Robson Filho (2.285), Marcos de Souza (2.102) e Laurênio Neto (1.778), são primeiro, segundo e terceiro suplentes, respectivamente. Pelo PSD, Francisco Soares (6.772), Luís Augusto Junior (6.685) e Sildomar Abtibol (6.553) tem chances de ocupar uma cadeira na CMM, caso algum vereador se licencie. Já o PCdoB tem como “reservas”, Valderli Bernardo (3.384), Glauber Duarte (3.148) e Edivaldo Santos (3.130).

Ficaram sem nenhum representante na Câmara PPS, PRTB, PMB, Psol, PCB, PEN, PTdoB e SDD.

