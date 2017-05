Conheça os produtos para preparar a pele antes da maquiagem

Muitas mulheres ainda acham que para uma maquiagem bonita, basta um olho esfumado, mas a verdade é que para a beleza estar completa, a preparação da pele é fundamental. Sabendo disso, a maquiadora Renata Almeida, proprietária e docente da Renata Almeida Escola de Maquiagem ensina como fazer uma pele de arrasar.

“Costumo dizer que não existe base no mundo que não precise de uma pele bem cuidada. O cuidado com limpeza e hidratação é passo obrigatório para quem quer sucesso na make” afirma Renata. Confira as dicas da maquiadora:

Primer

O primer tem múltiplas funções. Ele pode disfarçar os poros, ajudar na durabilidade dos produtos, hidratar a pele e ainda auxiliar a camuflar suaves manchas. Ele é o primeiro item de beleza, limpou, hidratou, passou o primer.

Base ou BB Cream

A base costuma ser mais pigmentada e o BB Cream mais suave, perfeito para o dia a dia. Se aplicados com as mãos, eles constroem uma cobertura mais leve, se usados com um pincel do tipo kabuki, o resultado será mais denso.

Corretivo

Sempre indico usar o corretivo depois da base, pois vai perceber quais pontos do rosto precisam realmente de reparos e evitar acúmulo de produto. Gosto de aplicar o corretivo nos pontos necessários, como olheiras, e espalhar com uma esponja úmida, com leves batidinhas.

Pó translúcido

O pó translúcido não acrescenta cor, a função dele é retirar o brilho, disfarçar o excesso de oleosidade e ainda dar uma força na selagem do corretivo, deixando tudo no lugar.

Passo a passo de pele finalizado e com sucesso. Agora só complementar com blush, batom, máscara de cílios e mais o que preferir e gostar de usar. Sinta-se livre e bonita!

