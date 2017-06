Conheça os benefícios da matemática na infância

Somente 8% dos brasileiros dominam a matemática – Divulgação

Compreender todas as matérias que são apresentadas em sala de aula não é uma tarefa fácil na vida de um estudante. Mas, quando se trata da rainha das ciências exatas, a temida matemática, comprometimento e disciplina, desde a infância, são essenciais para dominar por completo o conteúdo.

Uma pesquisa realizada pela ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro aponta que somente 8% dos brasileiros dominam a matemática. Para o diretor da Ensina Mais Turma da Mônica, Camilo Carvalho, uma das vantagens de estudar matemática desde criança é o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Conheça cinco dicas para aprender a disciplina não apenas na sala de aula, mas também em situações do cotidiano da criança, para ampliar os conhecimentos desde cedo.

1) Descoberta: resolver um problema sem a ajuda do professor é um dos grandes prazeres dos estudantes. “Deixar o aluno encontrar sozinho a solução de uma questão, amplia suas habilidades cognitivas, além da sensação de autonomia”, comenta.

2) Responsabilidade: pode não parecer, mas a tarefa de ir à padaria ou ao mercado sozinho gera um impacto muito positivo no desenvolvimento dos pequenos. “A experiência de pagar e conferir o troco traz a sensação de maturidade, além de trabalhar as operações de soma e subtração”.

3) Confiança: resolver uma questão é muito bom e já traz uma dose de autoconfiança para as crianças, e esse impacto é ainda maior quando se disputa um campeonato de conhecimento por exemplo.

4) Elo com os pais: a participação dos pais nessa tarefa é essencial e para que isso aconteça é muito mais fácil do que se pensa. Com jogos, como de tabuleiros, banco imobiliário, dominó ou até mesmo um quebra cabeça, se aprende muito sobre raciocínio lógico.

5) Concentração: para entender os conceitos e fórmulas dessa matéria é necessário esquecer as distrações e se dedicar inteiramente. “A matemática desenvolve várias habilidades cognitivas importantes, e a concentração é uma delas”, finaliza Camilo.

EM TEMPO