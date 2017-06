Conheça Marius Bell em painéis, o cinema pelas mãos do artista; Assista ao vídeo

Com um jeito tímido, sorriso largo e com o frescor da sua naturalidade aos 67 anos, Marius Bell, desenhista nato, ilustrador e quase arquiteto, participou ativamente dos últimos momentos do cinema de rua em Manaus. Para quem não tem ideia, entre as décadas de 1980 e 1990, uma pessoa e sua equipe eram responsáveis por chamar a atenção dos espectadores para os longas-metragens que ficavam em cartaz na capital. Esse era o trabalho de Marius.

Marius presenciou de perto esta fase final dos cinemas extintos. Tornando-o, com certeza, um personagem importante para a História da arte e da cultura no Amazonas, pois os seus cartazes figuravam nas fachadas do Cine Chaplin, Cine Ypiranga, Veneza e Studio Center.

“Dona Flor e seus dois maridos”, “O exterminador do futuro” e “Pink Floyd – The Wall” são apenas alguns dos filmes que ele retratou em imensos painéis de divulgação, que ocupavam lugar de destaque na fachada das casas que exibiram esses filmes. Foram quase dez mil painéis ilustrados pelo amazonense.

“Sempre fui apaixonado pela sétima arte e quando me dei conta fui convidado a fazer um painel e a partir daí foram mais de nome mil”.

Questionado sobre como se descobriu ilustrador, Marius conta que ainda na infância, um desenho feito na escola resultou em uma expulsão, no entanto, ao invés da frustração, isso o direcionou para a arte. “Quando jovem, acabei expulso da escola, mas não desanimei, pelo contrário, apenas segui minha vida pela arte e assim estou até hoje”.

O artista

Marius Bell é amazonense de Manaus, nascido em 1º de abril de 1950. Desenvolveu sua arte de forma autodidata. Em 1971, ele começou sua atividade como desenhista e ilustrador em agências de propaganda, enquanto pintava cartazes de filmes para os cinemas e murais em grandes dimensões. Estudou arquitetura e urbanismo, mas não chegou a se formar na área.

Em 1994 realizou em Manaus a sua primeira exposição individual e, daí em diante, continuou a participar de exposições coletivas, até que um dia é convidado pela curadora carioca Vera Figueiredo para participar de exposições e salões de artes no Rio de Janeiro. Lá as suas pinturas acabaram sendo premiadas. Entre as premiações está a Medalha Comemorativa 100 anos do Forte de Copacabana.

Uma das suas obras-primas é o mural da “Belle-Époque” com 1.200 m² pintado no paredão lateral da antiga cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa e que faz fundo para o Largo Mestre Chico, no Centro da cidade. Após essa arte, ele foi convidado pela Eletrobras para pintar os muros da empresa que recebeu o nome de“O Bonde e a Ponte de Ferro”.

A estátua pedestre de Santo Antônio com 13 metros de altura no município de Borba, no interior do Amazonas, é talvez a sua maior obra e foi construída no dia 13 de junho 1997. Na mesma cidade, ele possui também a pintura do “Cristo do Milênio”, no teto do Santuário de Borba.

Marius tem uma obra exposta no mural na entrada do Forte de Copacabana, retratando “Os 18 do Forte”, a qual rendeu para ele prêmios e novos convites para exposições.

Premiações:

2013 – Medalha de Prata – VI Salão Nacional de Artes – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – Rio de Janeiro-RJ.

2015- Medalha de Ouro – I Exposição de Arte e Literatura – Editora ITALIAMIGA – Monumento aos Pracinhas-Rio de Janeiro-RJ.

2015- Medalha de Bronze-II Salão de Artes Plásticas da ECEME-Escola de Comando e Estado-Maior do Exército-Rio de Janeiro-RJ.

2015- Medalha Comemorativa dos 100 anos-Forte de Copacabana – Rio de Janeiro-RJ.

Bruna Chagas

EM TEMPO