Conheça as estratégias dos candidatos para vencer a insegurança no Amazonas

Os nove candidatos que disputam o governo do Estado nesta eleição suplementar têm defendido planos estratégicos e diversos para a segurança pública, de forma a frear o avanço da criminalidade e a violência urbana que assolam capital e que já assombram o interior. As propostas variam desde a construção de novos presídios, combate ao narcotráfico, valorização profissional dos policiais e investimentos no sistema de inteligência das polícias Civil e Militar.

Os números oficiais mostram que a criminalidade no Estado deu um salto assustador nos últimos 10 anos, deixando clara a necessidade urgente de medidas para enfrentar esse fenômeno social. E o alerta foi dado em 1º de janeiro deste ano, quando estourou uma rebelião no sistema prisional, vitimando quase 60 presidiários, trazendo à tona a superlotação dos presídios.

Aliado a isso, o crescimento do tráfico de drogas, que alicia e mata diariamente inúmeros jovens, a maioria da periferia de Manaus, e o aumento de assaltos e assassinatos. Tudo isso é reflexo de uma crise na segurança pública que vem se agravando nos últimos anos.

De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea) em junho deste ano, o número de homicídios no Estado aumentou 145,7% entre os anos de 2005 e 2015. Esses dados, que compõem o Atlas da Violência, mostram que o Amazonas teve o 5º maior crescimento em número de homicídios no país. A maioria das vítimas era de jovens entre 15 e 29 anos.

Manaus, por exemplo, coleciona casos da crescente onda de violência que assola o Estado. Os tiroteios, antes incomuns, vêm acontecendo de forma recorrente na capital. No dia 16 de julho deste ano, um adolescente e um homem de 24 anos foram assassinados durante um tiroteio no bairro Mutirão, Zona Norte. O motivo do crime ainda é desconhecido e a família nega que os dois tivessem envolvimento com a criminalidade.

O Atlas também mostrou que a taxa de homicídios de pessoas negras aumentou significantemente, subindo de 19,5 a cada 100 mil habitantes para 43,7. Um índice alarmante também é o número de mulheres assassinadas, que aumentou 139,6% desde 2005, tornando Amazonas o 4º Estado onde as mulheres mais morreram na última década.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), nos presídios masculinos, a maioria dos detentos está presa por crimes como tráfico de entorpecentes, roubo qualificado e roubo. As mulheres no sistema prisional, apesar de em menor número (ao todo, são 586 detentas em todo o Estado), estão presas por tráfico de entorpecentes, roubo e homicídio.

Por isso, a segurança pública é uma das prioridades dos eleitores quando questionam as propostas dos candidatos ao governo.

De acordo com o candidato Amazonino Mendes (PDT), fatores como a falta de valorização profissional, de infraestrutura e da hierarquia resultaram no caos que Manaus e o interior vivem atualmente. O candidato afirma que não se pode aceitar com naturalidade a falta de hierarquia em que se encontra a Polícia Militar e que irá colocar a casa em ordem e devolver a paz ao cidadão que foi penalizado pelo desleixo do Executivo estadual.

Combate ao narcotráfico

Para a candidata Rebecca Garcia (PP), que segundo as pesquisas eleitorais tem crescido na preferência do eleitorado da capital, a segurança pública deve ser garantida à sociedade por meio de um rigoroso combate ao narcotráfico, fortalecimento do policiamento intensivo e ampliação das ações de inteligência, sobretudo para o combate ao crime organizado.

Ela afirma que é necessária a valorização de todos os profissionais de segurança, garantindo seus direitos e a melhoria das suas condições de trabalho, além de ações integradas ao governo federal e estadual na promoção de políticas de prevenção de crimes e da violência, do avanço da garantia dos direitos humanos, ampliação do atendimento à criança, ao adolescente e à mulher.

Já Eduardo Braga (PMDB) afirma que é preciso combater o crime de forma organizada e sistêmica para devolver a paz às ruas. Para isso, em seu plano emergencial ele fala em desenvolver uma política de segurança pública que resgate as polícias Civil e Militar e realizar ações coordenadas com a Polícia Federal, Força Nacional e Forças Armadas para combater o narcotráfico.

Para o candidato José Ricardo (PT), o maior problema da segurança pública no Amazonas é a falta de transparência. Em suas ações emergenciais, ele pretende fazer uma auditoria em todos os contratos da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Dentre as propostas contidas em seu plano de governo, estão previstos a criação do Programa Amazonas Iluminado, cumprimento do Plano de Cargos e Carreira dos efetivos das polícias Militar, Civil, Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros, criação da Força Estadual de Segurança, com a ampliação do efetivo da polícia, e retorno dos vigilantes nas escolas e unidades de saúde.

Controle da fronteira

A jornalista Liliane Araújo (PPS), que tem como vice o cabo da Polícia Militar Jeverson Lobo, diz que vai combater a criminalidade resgatando o controle das fronteiras do Estado, além de recuperar a autoridade sobre os presídios e, principalmente, dar o suporte necessário aos agentes, que são responsáveis por promover a segurança pública. Ela afirma que cumprirá o que está na lei, oferecendo auxílios dignos para moradia e fardamento dos policiais, além de equipá-los com armamentos essenciais para desempenharem o trabalho com qualidade.

Marcelo Serafim (PSB) pretende, em parceria com a Polícia Federal, desenvolver barreiras de fiscalização nos estreitamentos dos rios que fazem parte da rota do narcotráfico para interromper o abastecimento do mercado brasileiro de drogas provenientes da Colômbia e Peru.

Candidato do partido Rede Sustentabilidade, Luiz Castro diz que é preciso reorganizar a gestão e promover uma integração entre governo e sociedade. Entre suas propostas, estão a implantação de um programa de segurança comunitária, a fortificação da perícia técnica e uma parceria com as Forças Armadas na fronteira para combater o tráfico. Paralelo a isso, ele, que tem o delegado da Polícia Civil João Victor Tayah como vice, pretende desenvolver projetos sociais para jovens em locais de risco.

Geração de emprego na periferia

Wilker Barreto (PHS) afirma que a segurança está entre os pilares do seu plano de governo e verá o setor com a urgência que exige, respeitando carreiras e promoções e investindo em inteligência e equipamentos.

Candidato surpresa no pleito, Jardel Nogueira (PPL) vê na geração de emprego e renda e na fiscalização grandes fatores de combate à violência. Para ele, é preciso estimular a geração de emprego e renda em comunidades periféricas, além de investir em mais policiamento nessas áreas e fiscalizar o funcionamento dessas medidas.

Ele também vê a educação como forma de prevenção à violência, com palestras educacionais e assistência a quem mora em locais onde a criminalidade é alta.

A eleição acontece no próximo domingo e um eventual segundo turno acontece dia 27 de agosto. O eleito vai governar o Estado do Amazonas num mandato de 14 meses.

