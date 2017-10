Conheça a história por trás da Sexta-Feira 13

O mês de agosto é popularmente conhecido por ser o “mês do desgosto”, mas é outubro que está trazendo a sexta-feira 13. Na cultura popular, a data é famosa por trazer má sorte e infortúnio para todos. As pessoas se dividem entre supersticiosos e descrentes, mas poucos conhecem a história por trás da data.

A explicação desta superstição não possui uma origem exata, mas combina o misticismo de dois símbolos: a sexta-feira e o número 13. O medo do número tem provável origem na mitologia nórdica, quando um jantar com 12 deuses foi interrompido pela visita de Loki, deus da discórdia. A aparição do décimo terceiro convidado resultou na morte de um dos deuses. A partir daí, o número 13 ficou marcado como símbolo de azar.

Leia também: Sexta-feira 13 com estreia de filmes de terror, drama, comédia e animação em Manaus

Quanto à sexta-feira, a simbologia vem da deusa nórdica Friga. A deusa do amor e da beleza foi transformada em uma bruxa e exilada no alto de uma montanha. Como forma de vingança, Friga passou a se reunir todas as sextas-feiras com outras 11 feiticeiras, além do próprio Satanás – novamente, o número 13 aparece. Nessas reuniões, ela e as outras entidades rogavam pragas e feitiços para os seres humanos.

Passar debaixo de escadas, derrubar o saleiro, deixar as sandálias viradas: a lista de superstições é grande e parece boba para quem não acredita nelas. A dona de casa França Souza é uma supersticiosa declarada. Ela conta que, especialmente na sexta-feira, ela tem um cuidado a mais com as coisas. “Eu evito passar debaixo de escada, não deixo tesoura aberta e mais umas coisinhas”, diz ela. Ela acredita que, na sexta-feira, coisas ruins estão mais suscetíveis de acontecer.

O sacerdote de candomblé Júlio Novo sabe que o misticismo envolvendo o número 13 tem má fama – mas seu posicionamento é diferente. Segundo ele, o número possui a sua energia própria, mas ele não é responsável por trazer sorte ou azar. “Quem cria a positividade ou a negatividade é a própria pessoa, através do seu comportamento, pensamento e ações do dia a dia”, afirma ele.

Roger Lima

EM TEMPO

