Congresso busca qualificar acadêmicos e cirurgiões profissionais de toda região; evento será em Manaus

A quarta edição do Congresso Setorial do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) Setor I (Região Norte) será realizada em Manaus, entre os dias 6 e 8 de outubro, no Centro de Convenções do Amazonas (CCA) Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da cidade. O evento busca qualificar a formação técnica e ética de profissionais e estudantes da área. As duas primeiras edições foram realizadas no Pará.

O CBC possui sede física no Rio de Janeiro e é hoje o maior colegiado da América Latina e o terceiro no Mundo. A missão do colégio é congregar e representar os cirurgiões brasileiros no âmbito científico e profissional, promovendo excelência na educação e na prática médica, em benefício do paciente. A entidade almeja para 2021, consolidar a liderança e representatividade na qualificação e defesa do exercício profissional do cirurgião brasileiro e tornar-se referência científica na América Latina.

Congresso CBC Setor I

A coordenadora do evento e vice-presidente do Setor I, Adriana Dalmas é, atualmente, proctologista das Forças Armadas. A cirurgiã reforça a necessidade de qualificar o material humano da medicina, visando qualidade de atendimento à sociedade.

“A aplicação do congresso é apoiada por um tripé que envolve ensino, pesquisa e ética. A cirurgia trabalha neste três pilares e o acadêmico precisa se espelhar em uma categoria que esteja eticamente e tecnicamente formada. Os pacientes precisam das duas capacidade e de ambos conhecimentos andando juntos, pois lidar com vidas é algo completamente sério”, explicou Adriana.

O número de trabalhos inscritos já superou os de 2014, ano da última edição regional do evento. Este ano, foram submetidos 100 trabalhos, 53 a mais que no último congresso. Na programação está inclusa a oferta de cinco cursos específicos em cirurgias: ventilação mecânica; atualização no uso de energia; uso de grampeadores; endossuturas e vídeo-cirurgia em colorretal.

Prêmios conquistados pela Região Norte

O colegiado no Setor I já obteve conquista de prêmio em Congresso Nacional do CBC. O cirurgião amazonense João Bosco Botelho recebeu, pela primeira vez, o título de benemérito do colegiado.

A premiação ocorreu em 2015, na versão nacional do congresso, em Curitiba, reunindo cirurgiões de todas as regiões do Brasil.

Por João Paulo Oliveira