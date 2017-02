Confusão em balneário acaba com dois mortos e um ferido na Zona Norte

Charlison Mendes da Costa, 20, e Valdenilson dos Santos Ferreira, 21, foram assassinados e Rafael Magalhães de Castro, 19, ficou ferido no início da manhã desta segunda-feira (6), na rua Plutão, bairro Campo Dourado, Zona Norte de Manaus.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os homens estavam voltando de um balneário em um táxi, quando foram surpreendidos por homens em um carro preto de modelo e placa não identificados.

Os suspeitos ainda não identificados mandaram os rapazes saírem do carro e fizeram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas. Charlison e Valdenilson morreram na hora e Rafael ficou ferido. O rapaz foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A informações do Hospital Pronto Socorro Platão Araújo são de que Rafael chegou à unidade com cinco perfurações, uma no tórax e outras 4 nos braços e pernas. O estado de saúde do rapaz ainda não foi divulgado.

A mãe de Charlison, Rosana Mendes, 38, informou que o filho passou o dia no balneário com a namorada e dois amigos. Lá, Valdenilson teria se envolvido com uma mulher que estava acompanhada de outros homens. Ainda segundo Rosana, a mulher foi expulsa da casa de show depois de uma confusão e foi embora com Valdenilson e os amigos.

“A namorada do meu filho conseguiu fugir no momento em que os homens pararam o táxi, os suspeito ainda agrediram o taxista que também fugiu. Ela disse que os homens já foram mandando eles saírem do táxi e atiraram neles. A mulher que estava com o grupo fugiu com os suspeitos”, contou Rosana.

De acordo com a polícia os suspeito estavam usando três tipos de armas. Duas pistolas calibre 45 e Ponto 40, de uso restrito, e uma espingarda calibre 12.

Os corpos de Charlison e Valdenilson foram encaminhados ao IML. Os familiares das vítimas estiveram no local mas não quiseram comentar o caso, que deve ser investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO